- Hoy:
- Partidos de hoy
- Corea del Sur vs Bolivia
- Angola vs Argentina
- Venezuela vs Australia
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
TERROR en Florida por agricultores arrestados violentamente por ICE: eran de Guatemala y México con papeles en regla
Agentes del ICE interceptaron bus que transportaba agricultores en una localidad con fuerte presencia latina. Algunos madres fueron aparadas de sus hijos a la fuerza.
Millones de personas en todo el mundo tienen como primer destino para migrar los Estados Unidos, pero lo cierto es que con las políticas de Donald Trump las cosas para inmigrantes e indocumentados son mucho mas difíciles que antes, lo cual ha dado escenas dramáticas de personas arrestadas por las autoridades migratorias, tal y como ocurrió recientemente con unos 30 agricultores latinos que fueron arrestados cuando iban a cumplir sus funciones.
PUEDES VER: ALERTA con última DENUNCIA a Costco: enfrenta grave acusación por este producto muy popular de Kirkland
Agricultores detenidos por ICE en Florida
Todo sucedió en Immokalee, Florida, una localidad con una gran presencia latina y donde muchos se dedican al trabajo agrícola. En ese contexto, agentes de ICE arrestaron a unos 30 trabajadores que eran llevados a su lugar de labores un autobús.
Lo que siguió fueron impactantes imágenes de los agentes federales reduciendo en el suelo a hombres y mujeres. Entre los detenidos también se encontraron adultos mayores de ambos sexos
Se sabe que del total de los detenidos, la mayoría eran de procedencia guatemalteca y mexicana. Además, testigos del arresto afirman que varios de los detenidos cuentan con documentación actualizada y en regla.
Testimonios de los arrestos en Immokalee
Telemundo habló con Lupita Vásquez, quien fue testigo de la redada: "Vi que estaban los agentes de ICE entrando en el bus, sacando a las mujeres, varios de los trabajadores dentro del autobús eran mujeres".
Por su parte, FOX 4 registró el hecho recogió el testimonio de Junior Velásquez, quien detalló que su madre fue una de las víctimas de la redada por ICE al ser una inmigrante ilegal de Guatemala y que ese día no contaba con sus papeles.
"Lo único que me dijo fue 'voy a aguantar por que hay trabajo, tengo que ir a trabajar'", y finalizó con esta reflexión: "Immokalee es una hermosa comunidad, la personas aquí no somos monstruos, solo tratamos de vivir, de proveer para nuestras familias. Es lo único que intentamos hacer", sentenció.
- 1
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
- 2
ALERTA con el Departamento de Transporte de EE. UU.: a 17,000 inmigrantes se les revocará su licencia de conducir en este estado
- 3
ALERTA inmigrante en EE. UU.: tras fin a la extensión de permisos de trabajo, esta recomendación de USCIS hará que NO te perjudiques
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90