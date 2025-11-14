TERROR en Florida por agricultores arrestados violentamente por ICE: eran de Guatemala y México con papeles en regla

Millones de personas en todo el mundo tienen como primer destino para migrar los Estados Unidos, pero lo cierto es que con las políticas de Donald Trump las cosas para inmigrantes e indocumentados son mucho mas difíciles que antes, lo cual ha dado escenas dramáticas de personas arrestadas por las autoridades migratorias, tal y como ocurrió recientemente con unos 30 agricultores latinos que fueron arrestados cuando iban a cumplir sus funciones.

Agricultores detenidos por ICE en Florida

Todo sucedió en Immokalee, Florida, una localidad con una gran presencia latina y donde muchos se dedican al trabajo agrícola. En ese contexto, agentes de ICE arrestaron a unos 30 trabajadores que eran llevados a su lugar de labores un autobús.

Lo que siguió fueron impactantes imágenes de los agentes federales reduciendo en el suelo a hombres y mujeres. Entre los detenidos también se encontraron adultos mayores de ambos sexos

Se sabe que del total de los detenidos, la mayoría eran de procedencia guatemalteca y mexicana. Además, testigos del arresto afirman que varios de los detenidos cuentan con documentación actualizada y en regla.

Testimonios de los arrestos en Immokalee

Telemundo habló con Lupita Vásquez, quien fue testigo de la redada: "Vi que estaban los agentes de ICE entrando en el bus, sacando a las mujeres, varios de los trabajadores dentro del autobús eran mujeres".

Por su parte, FOX 4 registró el hecho recogió el testimonio de Junior Velásquez, quien detalló que su madre fue una de las víctimas de la redada por ICE al ser una inmigrante ilegal de Guatemala y que ese día no contaba con sus papeles.

"Lo único que me dijo fue 'voy a aguantar por que hay trabajo, tengo que ir a trabajar'", y finalizó con esta reflexión: "Immokalee es una hermosa comunidad, la personas aquí no somos monstruos, solo tratamos de vivir, de proveer para nuestras familias. Es lo único que intentamos hacer", sentenció.