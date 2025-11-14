0

TERROR en Florida por agricultores arrestados violentamente por ICE: eran de Guatemala y México con papeles en regla

Agentes del ICE interceptaron bus que transportaba agricultores en una localidad con fuerte presencia latina. Algunos madres fueron aparadas de sus hijos a la fuerza.

Joel Dávila
Se sabe que no pocos de los detenidos tienen sus papeles en orden.
Se sabe que no pocos de los detenidos tienen sus papeles en orden. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Millones de personas en todo el mundo tienen como primer destino para migrar los Estados Unidos, pero lo cierto es que con las políticas de Donald Trump las cosas para inmigrantes e indocumentados son mucho mas difíciles que antes, lo cual ha dado escenas dramáticas de personas arrestadas por las autoridades migratorias, tal y como ocurrió recientemente con unos 30 agricultores latinos que fueron arrestados cuando iban a cumplir sus funciones.

EE. UU.: Costco enfrenta grave denuncia por este producto muy popular de Kirkland.

PUEDES VER: ALERTA con última DENUNCIA a Costco: enfrenta grave acusación por este producto muy popular de Kirkland

Agricultores detenidos por ICE en Florida

Todo sucedió en Immokalee, Florida, una localidad con una gran presencia latina y donde muchos se dedican al trabajo agrícola. En ese contexto, agentes de ICE arrestaron a unos 30 trabajadores que eran llevados a su lugar de labores un autobús.

Lo que siguió fueron impactantes imágenes de los agentes federales reduciendo en el suelo a hombres y mujeres. Entre los detenidos también se encontraron adultos mayores de ambos sexos

Se sabe que del total de los detenidos, la mayoría eran de procedencia guatemalteca y mexicana. Además, testigos del arresto afirman que varios de los detenidos cuentan con documentación actualizada y en regla.

Testimonios de los arrestos en Immokalee

Telemundo habló con Lupita Vásquez, quien fue testigo de la redada: "Vi que estaban los agentes de ICE entrando en el bus, sacando a las mujeres, varios de los trabajadores dentro del autobús eran mujeres".

Por su parte, FOX 4 registró el hecho recogió el testimonio de Junior Velásquez, quien detalló que su madre fue una de las víctimas de la redada por ICE al ser una inmigrante ilegal de Guatemala y que ese día no contaba con sus papeles.

"Lo único que me dijo fue 'voy a aguantar por que hay trabajo, tengo que ir a trabajar'", y finalizó con esta reflexión: "Immokalee es una hermosa comunidad, la personas aquí no somos monstruos, solo tratamos de vivir, de proveer para nuestras familias. Es lo único que intentamos hacer", sentenció.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento

  2. ALERTA con el Departamento de Transporte de EE. UU.: a 17,000 inmigrantes se les revocará su licencia de conducir en este estado

  3. ALERTA inmigrante en EE. UU.: tras fin a la extensión de permisos de trabajo, esta recomendación de USCIS hará que NO te perjudiques

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano