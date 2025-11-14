Donald Trump se REAFIRMA en envío de cheque de 2,000 dólares a ciudadanos de EE. UU. pese a duras críticas

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca emprendió una violenta campaña de aranceles a casi todos los países del mundo, no importa si son aliados o no, todos debían pagar un porcentaje mayor de estos impuestos si querías comerciar o, simplemente, si deseas mantener buenas relaciones con el tío Sam.

Esta política económica ha posibilitado que nación norteamericana recaude ingestas cantidades de miles de millones de dólares, por lo cual el jefe de estado se ha obsesionado en dar un cheque de US$ 2,000 dólares para todos los ciudadanos. Esto, de buenas a primeras. parece algo positivo, pero hay un problema, que no pocas voces aseguran que la iniciativa presidencial no es viable.

¿Es viable el cheque de US$ 2,000 de Donald Trump?

Si bien es cierto que, de momento, la Casa Blanca no ha presentado un plan concreto para el reparto de este bono, lo real es que sí han manifestado sus intenciones de llevarlo a cabo, y no nos referimos solo a la mención que hizo en su cuenta de Truth Social, sino que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo el pasado miércoles 12 de noviembre que están "explorando todas las opciones legales" para implementarlo.

MSNBC recoge las palabras de Desmond Lachman, economista del American Enterprise Institute: "Para mí, esto parece una simple estrategia electoral. Ha visto que la gente está preocupada por el acceso a la vivienda y que no llega a fin de mes. ¿Por qué no les da un cheque?", declaró.

Esta afirmación puede tener asidero en las palabras del propio Donald Trump dadas en rueda de prensa el pasado miércoles 12 de noviembre: "quiero que el dinero vaya directamente a ustedes, el pueblo. Hay mucho dinero en juego, y estamos dispuestos a pagar muchos dinero al pueblo".

¿Qué se necesita para aprobar el cheque de US$ 2,000?

Más de un medio ha señado que las intenciones de Trump tendría que ver con su baja aprobación y con miras a las elecciones del Senado de 2026, por lo que hablaríamos de una jugada política. Portales como MSNBC deslizan la posibilidad de que, de emitirse los cheques, podrían generar mayor inflación, encareciendo el costo de vida de millones de estadounidenses.

Sin embargo, hay otro punto a tener en cuenta, y es que de acuerdo a Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, aseguró que para entregar este bono, primero el Congreso debería aprobar una ley sobre cheques de reembolso de aranceles, pero hasta el momento no hay legislación al respecto, pese a los intentos de los republicanos Josh Hawley (Misuri) y Rick Scott (Florida); en el caso del segundo, la Casa Blanca comentó que primero tendrían que analizar el proyecto para definir si le darían apoyo a la iniciativa legislativa.