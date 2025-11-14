ALERTA inmigrantes de Texas: solicitante de Green Card es detenido cerca de la frontera mientras trabajaba como delivery

La Green Card es el documento que muchos inmigrantes sueñan poseer durante su estadía en los Estados Unidos ¿Por qué? Simple, este les permite a las personas trabajar y residir de forma legal en los Estados Unidos, pero con la política de Donald Trump las cosas se han vuelto una poco ambiguas en no pocos casos.

Eso es lo que le sucedió a un inmigrante que trabaja como delivery en Texas, quien a su vez tiene pendiente una solicitud de Green Card. Pese a ello, el sujeto fue detenido y encarcelado por las autoridades migratorias.

Paul Henri Michel Kouame tiene 36 años, es oriundo de Costa de Marfil en África, pero en la actualidad vive en los Estados Unidos desde 2003, en Texas para ser más exactos, pero el pasado 20 de octubre contó a Newsweek que fue detenido en un puesto fronterizo ubicado en Sarita.

Todo sucedió mientras regresar a hacer un reparto a Brownsville, entonces, los agentes fronterizos los detuvieron para preguntarle su procedencia, al decirle que venía de Costa de Marfil que, en consecuencia, no es ciudadano estadounidense y al declarar que aún no era residente legal, pero tenía una solicitud de Green Card en trámite (también presentó su permiso de trabajo), le comunicaron que al no tener estatus legal sería detenido y eso hicieron.

"Parece un ataque sistemático contra personas trabajadores que esperan resolución judicial sobre su caso. Pagamos por el derecho de trabajar y nos acosan de esta manera cuando intentamos trabajar y mantener a nuestras familias estadounidenses. Me siento traicionado Siento que, quizás, nunca sea bienvenido en Estados Unidos", dijo Kouame a Newsweek.

El marfileño fue detenido por autoridades migratorias en un puesto fronterizo en Texas.

Tras el arresto, Paul Henri fue trasladado al centro de detención de Sarita donde pasó la noche, al día siguiente fue conducido al Centro de Detención de McAllen, pero luego es llevado al Centro de Detención de Port Isabel, donde estuvo dos semanas y un par de días más. En dicho, lugar, según reportó al portal, no había privacidad y el hacinamiento era un serio problema (75 camas donde fue confinado), sin dejar de lado el frío de las celdas y las mantas térmicas que les dan para abrigarse. Uno de los pocos derechos con que contaba era hacer llamadas espaciadas a su familia.

Asimismo, aseguró que las ropas eran escasas, los baños como servicios muy limitados, comidas repetitivas y poca ración, con visitas extremadamente difíciles de coordinar. Todo ese calvario lo vivió durante 16 días que se le hicieron una eternidad, pero gracias al pago de una fianza vio la libertad. Ahora, su primera audiencia se celebró el pasado 3 de noviembre, la siguiente tiene fecha para el 20 de enero de 2026, pero los abogados trabajan para que sea mucho antes.

"Me siento ultrajado. No he hecho nada en este país para merecer este trato. Llegué a este país muy joven y sin la orientación adecuada: estos errores eran de esperar (...) He pagado el precio por esos errores y he enderezado mi vida. Después de todo eso, he hecho todo lo posible por no causar problemas con los servicios de inmigración, por no meterme en líos. Y aún así me tratan de esta manera", expresó. Uno de esos errores, precisamente, ocurrió en 2019 cuando fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, un dato confirmado por la propia familia del marfileño.

Al respecto, Newsweek toma como referencia las palabras dicha por el portavoz del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos: "Cualquier persona que se quede más tiempo del permitido y viole los términos de su visa está sujeto a ser expulsado de Estados Unidos. Una visa es un privilegio, no un derecho, y solo serán bienvenidos quienes respeten nuestras leyes y sigan los procedimientos adecuados".

El marfileño se encuentra en los EE.UU., primero con visa de estudiante, también de visitante, pero desde 2013 tiene pendiente un pedido de asilo, mientras que la solicitud para la Green Card la pidió en febrero de 2023.