ATENCIÓN, clientes: Walmart sorprende con un INESPERADO ANUNCIO en medio de las ofertas por el Black Friday 2025

En plena temporada de descuentos y con el Black Friday acaparando la atención de los consumidores en Estados Unidos, Walmart sorprendió al sector con un anuncio que marca un antes y un después en su historia. La mayor cadena minorista del país confirmó un cambio relevante en su liderazgo, una medida estratégica que llega en un momento crítico para la economía y el mercado retail.

Walmart sorprende con un inesperado anuncio en medio de las ofertas del Black Friday 2025

Walmart anunció que Doug McMillon, quien lideró la expansión y la modernización tecnológica de la empresa durante más de una década, se retirará de su cargo como presidente y director ejecutivo. Su puesto será asumido por John Furner, actual CEO de Walmart U.S., a partir del 1 de febrero.

Según datos citados por Yahoo Finanzas, McMillon, quien ha estado al frente desde 2013, deja un legado contundente: "las acciones se han cuadruplicado", superando ampliamente el desempeño del resto del sector minorista en el mismo periodo.

La jubilación de Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart

Furner, de 51 años, no es un desconocido dentro de la organización. Se incorporó a Walmart en 1993 como empleado por horas y desarrolló una carrera ascendente que lo llevó a liderar Sam’s Club en Estados Unidos y la división de marketing de Walmart en China. Además, fue presidente de la Federación Nacional de Minoristas.

Desde el consejo directivo destacaron su compromiso y trayectoria. En palabras de Greg Penner, presidente de Walmart, citadas por la propia compañía: "Ha demostrado que puede obtener resultados al tiempo que vive nuestros valores".

McMillon no se desvinculará de inmediato: permanecerá en el consejo de administración hasta junio de 2026 y actuará como asesor corporativo hasta enero de 2027.

Walmart enfrenta un entorno desafiante: inflación, tarifas y nuevos hábitos de consumo

El relevo en la dirección ocurre en un momento clave. Estados Unidos continúa enfrentando presiones inflacionarias y los efectos de las tarifas, que impactan los costos logísticos y de importación.

Esta situación afecta tanto a los consumidores como a los grandes minoristas. Según Yahoo Finanzas, Walmart se encuentra en un momento estratégico en el que la asequibilidad y la eficiencia operativa son más importantes que nunca.

A esto se suma un cambio acelerado en el comportamiento de compra, impulsado por la demanda de conveniencia, rapidez y precios competitivos. Furner asumirá el liderazgo con la misión de mantener a Walmart como la opción preferida de millones de familias, especialmente durante períodos de alto consumo, como el Black Friday y la temporada navideña.

La revolución de la IA en Walmart Estados Unidos

La compañía también se encuentra inmersa en una profunda modernización tecnológica. Según Yahoo Finanzas, McMillon señaló que la empresa se encuentra en "las primeras etapas de una transformación mediante la IA", una innovación que impactará "cada uno de los más de 2 millones de puestos de trabajo de la compañía".

Walmart, que genera más de 680 mil millones de dólares en ingresos anuales y encabeza la lista Fortune 500, atiende semanalmente a 270 millones de clientes en más de 10,750 tiendas y clubes en 19 países, además de operar múltiples plataformas de comercio electrónico.

Los directivos aseguran que Furner contará con un amplio margen de maniobra para liderar esta nueva fase, siguiendo un modelo similar al que se aplicó cuando McMillon asumió la dirección hace más de una década.