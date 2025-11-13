Recientemente, el Walmart de Yankton, en Estados Unidos, se encuentra en medio del ojo público luego de llevarse a cabo una inesperada evacuación del lugar. Y es que, las autoridades locales informaron sobre una alerta sobre un posible caso de autolesión de una persona, la cual no se ha sido identificada. AQUÍ todo lo que se sabe del preocupante hecho.

Walmart: reportan evacuación del público y empleados de tienda por esta razón

Según información de dakotanewsnow.com y el Departamento de Policía de Yankton, la noche del miércoles 12 de noviembre se compartió una llamativa notificación acerca de un individuo con tendencias suicidas que se encontraba escondido en el interior del establecimiento Walmart.

Ante este llamado, las autoridades no dudaron en actuar rápidamente para garantizar la seguridad de los clientes y empleados. Se conoció que un hombre armado había generado el pánico tras amenazar con autolesionarse, según los informes iniciales.

Al llegar al lugar, los agentes de seguridad evacuaron la tienda estadounidense y realizaron un registro exhaustivo de la tienda para confirmar la veracidad de la llamada. No obstante, se determinó que la persona en mención no solo no se encontraba en el establecimiento, sino que tampoco estaba en Yankton.

Esta es la situación del local ubicado en Yankton

Luego de la evacuación, todos los clientes pudieron reanudar sus compras sin inconvenientes y los trabajadores seguir con sus ocupaciones. Hasta el momento, no hay ninguna amenaza activa para la comunidad sobre algún caso parecido.

Vale mencionar que la investigación contó con el apoyo del Departamento de Policía de Yankton, la División de Investigación Criminal de Dakota del Sur, la Patrulla de Carreteras de Dakota del Sur y la Oficina del Sheriff del Condado de Yankton.