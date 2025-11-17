Desde octubre de este año, el estado de Nueva York empezó con la entrega de los primeros cheques de reembolso por inflación, esto bajo el programa que destina US$2.500 millones para ofrecer apoyo financiero a todos los ciudadanos que fueron perjudicados por el incremento en el costo de vida en Estados Unidos.

Más de 8,2 millones de residentes neoyorquinos podrán acceder a estos pagos únicos, que varían entre US$150 y US$400. ¿Quiénes son los que reciben el mayor pago y por qué? AQUÍ los detalles.

Cheque de reembolso de hasta US$400 en Nueva York: quiénes recibirán los pagos más altos

Es importante resaltar que el monto del reembolso fiscal varía según los ingresos y el estado civil de los contribuyentes. Las parejas casadas que presentaron su declaración conjunta y tienen un ingreso bruto ajustado de hasta US$150,000 en el año fiscal 2023 son las que reciben los pagos más altos, alcanzando hasta US$400 por hogar.

Para estas parejas, el esquema de reembolsos es el siguiente:

Aquellos con ingresos de US$150,000 o menos obtienen US$400.

Los que ganan entre US$150,001 y US$300,000 reciben US$300.

Por otro lado, los declarantes solteros y aquellos que presentan su declaración de manera separada, así como los jefes de hogar, también tienen derecho a reembolsos, aunque en montos menores.

Los solteros y casados por separado con ingresos de hasta US$75,000 recibirán US$200, mientras que aquellos con ingresos entre US$75,001 y US$150,000 obtendrán US$150. Los jefes de hogar también cuentan con un esquema similar, con los mismos montos de reembolso según sus ingresos.

¿Por qué Kathy Hochul presentó esta iniciativa en Nueva York?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, compartió la nueva iniciativa destinada a ofrecer alivio a las familias que han enfrentado un incremento en sus impuestos a causa de la inflación.

Esta gran propuesta se da en medio de un contexto donde las recaudaciones fiscales del estado han experimentado un notable aumento del 15% tras la pandemia de la COVID-19.