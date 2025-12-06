¡Mucha atención! El estado de Florida, en Estados Unidos, ha sorprendido al establecer una lista oficial de licencias de conducir que ya no serán consideradas válidas en su territorio.

La autoridad estatal señaló que esta sorpresiva normativa se aplica exclusivamente para todos los documentos emitidos en otros estados, los cuales están destinados a permitir que los extranjeros que no pudieron comprobar su estatus legal en el país, puedan obtener el permiso para conducir. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Existen excepciones?

Estas licencias de conducir son inválidas en este estado y afecta a inmigrantes

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) en Florida, ha señalado que ciertas credenciales no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación estatal, lo que impide su uso en situaciones donde se requiere presentar una licencia válida.

Esta inesperada medida fue compartida mediante la página web de la entidad, donde se incluyó una sección de "Mitos y Hechos" para aclarar posibles confusiones entre visitantes y residentes.

Estas licencias de conducir son inválidas en este estado y afecta a inmigrantes.

Según información de 'La Nación, otros portales y la agencia, se confirmó las restricciones de estos permisos debido a su falta de conformidad con las normativas locales. Es importante destacar que esta limitación no afecta a todos los viajeros, sino que se aplica específicamente a las categorías destinadas a solicitantes sin estatus migratorio regular.

El FLHSMV mencionó que "si una licencia de conducir es de una clase emitida por otro estado exclusivamente a inmigrantes indocumentados que no pueden probar presencia legal en EE. UU., esta es inválida y no autoriza al titular a operar un vehículo motorizado en este estado".

Lista completa de licencias inválidas en Florida

A continuación, te revelamos las licencias de conducir que no están permitidas en Florida, pues, han sido creadas para solicitantes sin estatus legal. Cabe precisar que la lista evidencia los estados y territorios cuyas licencias en específico son rechazadas: