Aviso importante: diversas comunidades en el centro de Michigan, a partir de ahora, no tendrán que cumplir con los requisitos laborales de asistencia alimentaria de manera temporal al acceder a los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta medida busca facilitar el acceso a la alimentación para los que se encuentran en situaciones vulnerables en EE. UU.

Beneficiarios de este estado de EE. UU. estarán exentos de los requisitos de trabajo de SNAP

Es importante conocer que los condados de Arenac, Iosco, Ogemaw, Oscoda y Roscommon, así como las ciudades de Bay City, Flint y Saginaw, no cumplen con los requisitos laborales establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS). La normativa se introdujo a raíz de la Ley One Big Beautiful, firmada por Trump el 4 de julio.

Todos los que son beneficiarios SNAP de este estado estarán exentos de los requisitos de trabajo de la ayuda alimentaria.

Según información de 'wnem.com' y otros portales, MDHHS implementó nuevas actualizaciones para los beneficiarios de asistencia alimentaria. La ley en mención resalta que todos los beneficiarios deben trabajar, capacitarse o realizar actividades de voluntariado durante al menos 80 horas al mes para acceder a los beneficios. Incluso, aquellos que reciben una cantidad inferior.

Ante este contexto, el MDHHS impactó también a la comunidad de Michigan al emitir un inesperado comunicado en respuesta a las advertencias del presidente sobre la posibilidad de retener fondos de SNAP a los estados "azules" que no proporcionen acceso completo y sin restricciones a la información de todos los programas estatales que reciben financiamiento federal.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) solicitó, además, información personal detallada, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, direcciones, números de Seguro Social y activos, como cuentas bancarias, que son utilizados en el proceso de determinación de elegibilidad.

¿Qué más declaró MDHHS sobre los fondos SNAP y la situación en Michigan?

Es bueno conocer que Michigan ha conseguido una orden judicial preliminar que impide temporalmente la solicitud del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Según la declaración, cualquier acción que el USDA decida tomar para retener los fondos administrativos no impactará los montos de los beneficios del SNAP.

Asimismo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) consideró que la legislación federal prohíbe la divulgación de datos del SNAP que permitan la identificación personal, a menos que sea absolutamente necesario para la gestión del programa o en circunstancias específicas.