Aviso importante: expertos han señalado recientemente que decenas de millones de estadounidenses podrían enfrentar la pérdida de sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta medida se llevaría a cabo si se implementa una ley de costos compartidos, prevista para entrar en vigor en el año fiscal 2028, y que empieza en octubre de 2027. ¿A quiénes afectaría?

EE. UU.: para esta fecha y en estos estados, el programa SNAP podría llegar a su fin

Según informó USAToday y otros portales, la última aprobación del mega paquete de impuestos y gastos del 4 de julio ha traído consigo cambios significativos en el programa SNAP. A partir del año fiscal 2028, los estados deberán asumir una parte de los costos de los beneficios, lo que marca un giro drástico en la financiación del programa, que hasta ahora había sido cubierto por el gobierno federal.

Este uevo enfoque se basará en las tasas de error de pago, que evalúan la precisión de las agencias estatales al determinar la elegibilidad y los montos de los beneficios para los participantes. Si bien, la implementación de estos pagos no será obligatoria hasta el año fiscal 2028, las tasas de error de los años fiscales 2025 y 2026 tendrán influencia en las contribuciones que cada estado tendrá que realizar.

Pese a que aún no se han compartido las tasas de error del año fiscal 2025, los últimos indican que muchos estados podrían enfrentar deudas que ascienden a cientos de millones de dólares. Lauren Bauer, experta de la Brookings Institution, advierte que esta situación podría llevar a varios estados a reducir drásticamente su participación en el programa SNAP, e incluso a algunos a retirarse por completo desde el 2027.

¿Qué podría suceder con los estadounidenses tras la ley de los costos compartidos?

Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló en agosto de este año que la respuesta de cada estado ante la nueva legislación podría variar.

Algunos estados optarán por mantener los beneficios y la elegibilidad actuales, mientras que otros podrían modificar estos aspectos o incluso abandonar el programa por completo si no logran reducir sus tasas de error o no pueden cubrir su parte de los beneficios de SNAP.

En tanto, es bueno conocer que en junio 2025 veintitrés gobernadores enviaron una carta a los líderes del Congreso, expresando su preocupación por la posible cancelación de sus programas SNAP y cómo este cambio afectaría a sus electores.