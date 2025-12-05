Cheque de reembolso hasta US$8,046: a quiénes beneficia, requisitos y cómo cobrarlo en Estados Unidos

El servicio de Impuestos Internos (IRS) trae buenas noticias para millones de contribuyentes en los Estados Unidos, dado que esta año fiscal nos trae un nuevo cheque de reembolso que, en esta ocasión, dará montos con aumentos, de hasta US$8,046 dólares para quienes califiquen al Earned Income Tax Credite o EITC.

¿Qué es el EITC y para qué sirve?

Si, para comenzar, aún no entiendes bien la finalidad del EITC, entonces debes saber que este programa no solo reduce el impuesto que se debe, también tiene la potestad de generar un reembolso económico importante, sin importar que la obligación fiscal tenga un valor de cero.

En ese sentido, el reembolso máximo en esta ocasión llega a los US$8,046 dólares, y está orientado a beneficiar a trabajadores con ingresos medios o bajos, para así fomentar el empleo formal, pero también a aliviar los gastos devenidos de la canasta familiar, sobre todo en un contexto de recesión como el que padece los Estados Unidos en la actualidad.

¿A quiénes beneficia este reembolso?

Como con otros cheques, en el caso del que nos compete hoy, el monto no será igual para todos, por ello, quienes se verán beneficiados con este desembolso son:

Tener 3 o más hijos calificativos.

Que cumplan con los límites de ingresos que establece el IRS.

Mostrar correctamente la declaración, si incluir el estatus de "casados declarando por separado".

Para el 2025, los limites de ingreso son hasta los US$68,675 dólares presentando declaración conjunta.

Hasta los US$61,555 si muestras declaración como soltero o cabeza de familia.

Este reembolso tiene la finalidad de ayudar a contribuyentes con ingresos medios y bajos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al reembolso?

Hay varios requisitos que debes cumplir para poder acceder a este monto que puede resultar más que atractivo para la mayoría. Toma nota:

Mostrar los ingresos como salario, sueldo, propinas en trabajos hechos por cuenta propia.

Ser poseedor de un número de Seguro Social válido.

Vivir en Estados Unidos más de medio año.

Durante el 2025, tus ingresos por inversiones deben ser inferiores a los US$11,950 dólares.

No declarar por separado y cumplir con los requisitos si solicitas en pareja.

¿Cómo solicitar el reembolso vía EITC?

Primero que todo, no importa que tus ingresos estén por debajo del mínimo obligatorio, igual debes entregar una declaración federal. Este paso es crucial, porque sin este documento no recibirás el beneficio.

Rellena y presenta el Formulario 1040 o el 1040-SR.

Si reclamarás niños calificativos, debes adjuntar el Schedule EIC.

Antes de enviar toda la documentación, verifica los límites de ingresos en las tablas del IRS.

Por último, asegúrate de que tu número de Seguro Social y el de tus hijos sea el correcto.

¿Cuánto se puede cobrar por cada hijo?

Como dijimos líneas arribas, no todos podrán cobrar los US$8,046 dólares, por lo que estos son los montos por cada hijo que tengas. Recuerda que cada monto puede cambiar ligeramente:

US$4,328 dólares: por un hijo calificativo.

por un hijo calificativo. US$7,152 dólares: por dos hijos calificativos.

por dos hijos calificativos. US$649 dólares: si no tienes hijos claificativos.

¿Cómo sé si mis hijos califican?

Para un hijo sea considerado como calificativo, primero debe cumplir con los siguientes requisitos establecidos por el IRS: