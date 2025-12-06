Alcalde de Nueva York pondrá fin a redadas en campamentos para personas sin hogar.

Aviso muy importante: recientemente, el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendió a los extranjeros y toda la comunidad al anunciar que, a partir de enero, suspenderá la limpieza de los campamentos de personas en situación de calle al asumir su cargo.

Con ello, se marca un cambio significativo respecto a la política implementada por la actual administración de Eric Adams, que ha mantenido esta práctica durante su gestión. Mamdani tiene como finalidad abordar la crisis de la falta de vivienda desde una perspectiva muy distinta a la anterior, priorizando el bienestar de las personas afectadas. ¿En beneficio de los más necesitados?

Alcalde electo de Nueva York pondrá fin a redadas en campamentos para personas sin hogar

Según información de 'mascipolletti', durante el evento "Hot Chocolate, Frozen Rent" en Manhattan, se vivió un momento inesperado. Y es que, Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, anunció su drástica decisión de cesar la limpieza de los campamentos de personas sin hogar en la ciudad, lo que representa un cambio total con respecto a la política actual de Eric Adams, vigente desde el 2022.

Mamdani también aprovechó para resaltar que el éxito de cualquier esfuerzo por ayudar a los neoyorquinos sin hogar debe medirse en función de su capacidad para proporcionar viviendas adecuadas. "No puedes considerar un éxito lo que haces si no logras conseguir la vivienda que tanto necesitan", manifestó.

Asimismo, el político demócrata señaló que su administración, la cual empezará en el 2026, se enfocará en soluciones habitacionales sostenibles, abarcando desde viviendas de apoyo hasta opciones de alquiler. Además, criticó la percepción común de la falta de vivienda como un aspecto inevitable de la vida urbana, asegurando que esta visión refleja decisiones políticas repetidas y que conserva problemas.

Contralor de Nueva York compartió auditoría tras medida próxima de Zohran Mamdani

Por su parte, el controlar de Nueva York, Brad Lander, presentó en 2023 una auditoría sobre el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, la cual evaluó la gestión de la administración Adams en la limpieza de campamentos de personas sin hogar entre marzo y noviembre de 2022.

El informe sentenció que los esfuerzos por conectar a los neoyorquinos sin hogar con servicios adecuados resultaron en un "fracaso total". Lander afirmó que "la evidencia es clara: las redadas de personas sin hogar han fracasado en todos los aspectos".

En dicha auditoría se evidenció que, durante las operaciones de limpieza, 2.308 personas se encontraban en los campamentos, pero solo 119 aceptaron alojamiento temporal.