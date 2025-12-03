ALERTA en Nueva York y Nueva Yersey: TORMENTA INVERNAL provoca cierres y retrasos escolares

La región triestatal enfrenta condiciones meteorológicas adversas debido a una tormenta invernal que combinará nieve pesada, lluvia intensa y áreas de hielo. Las autoridades anticipan un escenario complicado para el transporte matutino, especialmente en sectores montañosos donde la acumulación de nieve será mayor.

Los servicios meteorológicos emitieron un aviso de clima invernal para varios condados de Nueva York y Nueva Jersey, alertando sobre la posibilidad de carreteras resbaladizas y visibilidad reducida. En respuesta, múltiples distritos escolares anunciaron cierres totales o retrasos en sus horarios de apertura para proteger a estudiantes y personal.

Escuelas afectadas en Nueva York

Diversos distritos del estado anunciaron ajustes en sus operaciones ante la llegada del sistema invernal. En varias comunidades, las autoridades educativas optaron por cerrar debido a la combinación de precipitaciones intensas y temperaturas cercanas al punto de congelación, lo que generó condiciones inseguras para el transporte escolar.

Escuelas cerradas por el fuerte temporal en Nueva York y Nueva Jersey.

Entre ellas se encuentran:

Liberty Central

Monticello

Eldred

Highland Falls

New Paltz

Newburgh

Onteora

Poughkeepsie

Por su parte, North Rockland y Haverstraw-Stony Point implementaron un retraso de dos horas para permitir una circulación más segura en horas de la mañana.

Escuelas afectadas en Nueva Jersey

En Nueva Jersey también se anunciaron múltiples cierres y retrasos ante el avance de la tormenta invernal. Hardyston, Green Township, Jefferson Township y Kinnelon estarán cerrados, mientras que Roxbury y Alpha operarán con retraso.

El distrito de Netcong abrirá a las 9:50 a. m., y Hanover Park y Riverdale aplicarán retrasos de 90 minutos. Las autoridades recomiendan a las familias revisar las actualizaciones oficiales y confirmar los avisos de cada distrito para planificar adecuadamente la jornada.