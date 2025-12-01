Alerta en Estados Unidos: Más de 53 millones de personas quedan en amenaza directa por tormenta Chan

Una nueva embestida invernal amenaza con paralizar el noreste de Estados Unidos justo después del fin de semana de Acción de Gracias, con un escenario que combina nieve intensa, hielo traicionero y lluvias torrenciales. La tormenta, identificada como Chan, avanza con rapidez desde las planicies centrales y ya mantiene a más de 53 millones de personas bajo algún tipo de alerta meteorológica.

El fenómeno llega apenas días después de que otro sistema invernal complicara al medio oeste, provocando accidentes, carreteras intransitables y cientos de vuelos cancelados. Ahora, el noreste se prepara para condiciones aún más agresivas, con hasta 30 centímetros de nieve previstos en áreas clave y un aumento del riesgo de hielo negro en zonas urbanas y carreteras interestatales.

Más de 53 millones bajo advertencias invernales

Las áreas más expuestas al impacto

Los meteorólogos advierten que el noreste será el epicentro de las nevadas más intensas, especialmente en el valle del Hudson, los Catskills y sectores de Massachusetts, New Hampshire y Maine. En esos estados podrían acumularse varias decenas de centímetros en menos de 24 horas. Ciudades como Nueva York, Filadelfia y Hartford se mantienen en vigilancia: aunque predominaría la lluvia en algunos sectores, no se descartan las primeras nevadas significativas de la temporada justo en los momentos de mayor tráfico previo al retorno laboral.

El medio oeste, aún recuperándose del sistema anterior, verá acumulaciones menores entre 2 y 8 centímetros, pero suficientes para generar derrapes, choques en cadena y cancelaciones preventivas.

Peligros adicionales: hielo, vientos y lluvias intensas

The Weather Channel anticipa episodios de lluvia helada desde Arkansas hasta Virginia, un patrón invernal que podría desencadenar cortes de energía y carreteras intransitables en los Apalaches del sur. NBC News advierte además sobre inundaciones repentinas en el sureste por precipitaciones que podrían intensificarse entre martes y miércoles.

Expertos señalan que Chan podría evolucionar hacia un nor’easter, un tipo de tormenta potente donde el choque entre aire ártico y humedad cálida del Golfo genera nevadas densas, vientos fuertes y un rápido deterioro de la visibilidad.

Llamado urgente de las autoridades

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a evitar desplazamientos innecesarios, preparar suministros básicos y mantenerse atentos a posibles interrupciones eléctricas. El meteorólogo William Churchill anticipó que las condiciones más severas remitirán hacia la noche del martes, aunque los efectos de la masa polar mantendrán las temperaturas congeladas durante varios días en el noreste y los Grandes Lagos.

La semana posterior a Acción de Gracias, tradicionalmente una de las más activas en desplazamientos, queda así marcada por un panorama invernal que podría generar nuevas interrupciones y un comienzo de diciembre especialmente hostil.