Alerta en Estados Unidos: Más de 53 millones de personas quedan en amenaza directa por tormenta Chan
La tormenta Chan amenaza al noreste de EE.UU. con nieve intensa, hielo y lluvias peligrosas, afectando a más de 53 millones tras Acción de Gracias.
Una nueva embestida invernal amenaza con paralizar el noreste de Estados Unidos justo después del fin de semana de Acción de Gracias, con un escenario que combina nieve intensa, hielo traicionero y lluvias torrenciales. La tormenta, identificada como Chan, avanza con rapidez desde las planicies centrales y ya mantiene a más de 53 millones de personas bajo algún tipo de alerta meteorológica.
PUEDES VER: ALERTA viajeros: TSA PROHIBE nuevos artículos en el equipaje de mano desde diciembre 2025
El fenómeno llega apenas días después de que otro sistema invernal complicara al medio oeste, provocando accidentes, carreteras intransitables y cientos de vuelos cancelados. Ahora, el noreste se prepara para condiciones aún más agresivas, con hasta 30 centímetros de nieve previstos en áreas clave y un aumento del riesgo de hielo negro en zonas urbanas y carreteras interestatales.
Más de 53 millones bajo advertencias invernales
Las áreas más expuestas al impacto
Los meteorólogos advierten que el noreste será el epicentro de las nevadas más intensas, especialmente en el valle del Hudson, los Catskills y sectores de Massachusetts, New Hampshire y Maine. En esos estados podrían acumularse varias decenas de centímetros en menos de 24 horas. Ciudades como Nueva York, Filadelfia y Hartford se mantienen en vigilancia: aunque predominaría la lluvia en algunos sectores, no se descartan las primeras nevadas significativas de la temporada justo en los momentos de mayor tráfico previo al retorno laboral.
El medio oeste, aún recuperándose del sistema anterior, verá acumulaciones menores entre 2 y 8 centímetros, pero suficientes para generar derrapes, choques en cadena y cancelaciones preventivas.
Peligros adicionales: hielo, vientos y lluvias intensas
The Weather Channel anticipa episodios de lluvia helada desde Arkansas hasta Virginia, un patrón invernal que podría desencadenar cortes de energía y carreteras intransitables en los Apalaches del sur. NBC News advierte además sobre inundaciones repentinas en el sureste por precipitaciones que podrían intensificarse entre martes y miércoles.
Expertos señalan que Chan podría evolucionar hacia un nor’easter, un tipo de tormenta potente donde el choque entre aire ártico y humedad cálida del Golfo genera nevadas densas, vientos fuertes y un rápido deterioro de la visibilidad.
Llamado urgente de las autoridades
El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a evitar desplazamientos innecesarios, preparar suministros básicos y mantenerse atentos a posibles interrupciones eléctricas. El meteorólogo William Churchill anticipó que las condiciones más severas remitirán hacia la noche del martes, aunque los efectos de la masa polar mantendrán las temperaturas congeladas durante varios días en el noreste y los Grandes Lagos.
La semana posterior a Acción de Gracias, tradicionalmente una de las más activas en desplazamientos, queda así marcada por un panorama invernal que podría generar nuevas interrupciones y un comienzo de diciembre especialmente hostil.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: EE. UU. recortará los beneficios fiscales para indocumentados y aumentará la revisión de las remesas
- 2
ALERTA inmigrantes con ICE y Walmart: arrestan a venezolana en este estado tras no acudir a cita judicial y ser acusada de ROBO
- 3
ALERTA con SNAP: cuestionada directriz en EE. UU. PROHÍBE beneficios a refugiados con ESTATUS, pero estos estados la rechazan
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90