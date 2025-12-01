ALERTA por tormenta invernal en Estados Unidos: podría dejar hasta 5 pulgadas de nieve en estos estados

Un sistema de baja presión que se aproxima a la costa este de Estados Unidos amenaza con traer la primera nevada importante de la temporada este martes. Se esperan acumulaciones de hasta 5 pulgadas de nieve en varios condados de Nueva York y Nueva Jersey, mientras que en zonas elevadas los registros podrían acercarse a 6 pulgadas, generando condiciones típicas de invierno en la región, según información difundida por Univision.

Alerta por tormenta de invierno: se esperan hasta 5 pulgadas de nieve en Nueva York y Nueva Jersey

De acuerdo con Univision, las acumulaciones más significativas se concentrarán en los condados de Orange, Putnam y Passaic. Otros lugares que podrían registrar nevadas importantes incluyen:

Interior del valle bajo del Hudson

Interior del noreste de Nueva Jersey

Interior del suroeste de Connecticut

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indica que se esperan entre 3 y 5 pulgadas de nieve en estas zonas, mientras que en las áreas más elevadas los registros podrían alcanzar cerca de 6 pulgadas. Los meteorólogos advierten que la parte norte de la región experimentará temperaturas más bajas, lo que permitirá que la precipitación se presente en forma de nieve desde las primeras horas del martes.

Para el resto del área triestatal, que incluye gran parte de Connecticut, buena parte de Nueva Jersey y el valle bajo del Hudson, más cercano a la ciudad de Nueva York, se esperan acumulaciones menores, de unas décimas hasta 2 pulgadas. En la costa, la probabilidad de lluvia es mayor, aunque no se descartan breves ráfagas de nieve húmeda durante la mañana, según informa Univision.

¿Cuándo se prevén las nevadas más fuertes?

Los expertos de Univision señalan que la tormenta tendrá su impacto principal en las siguientes franjas horarias:

Martes en la madrugada : la precipitación comenzará a afectar el área metropolitana.

: la precipitación comenzará a afectar el área metropolitana. Martes por la mañana y primeras horas de la tarde : fase más intensa de la nevada en los condados del norte.

: fase más intensa de la nevada en los condados del norte. Martes por la noche: posibilidad de ligeras acumulaciones adicionales en el este de Connecticut y en sectores costeros más fríos.

Se espera que el miércoles las condiciones mejoren rápidamente, con cielos más despejados y temperaturas frías pero estables, lo que permitirá el normal desarrollo de eventos públicos, como el encendido del árbol de Navidad en el Rockefeller Center.

Situaciones a vigilar durante la tormenta de invierno

Los meteorólogos consideran "desfavorable" que Manhattan y las zonas costeras registren niveles de nieve superiores a los indicados en las advertencias, aunque este escenario no puede descartarse, según advierte Univision. Por ello, se recomienda a los residentes mantenerse atentos a los boletines locales y planificar con anticipación sus desplazamientos.