ALERTA nacional en Estados Unidos: BRUTAL nevada azotará el país después del Thanksgiving

Los estadounidenses que lograron viajar sin contratiempos antes del Día de Acción de Gracias podrían enfrentar un panorama muy distinto después del feriado. Un sistema invernal de gran escala se está organizando en el noroeste del Pacífico y, según meteorólogos, cruzará el país descargando lluvias intensas, fuertes vientos y la nevada más extendida de la temporada.

Lo que comienza como una tormenta moderada durante la noche del Thanksgiving evolucionará rápidamente al desplazarse hacia las Montañas Rocosas y las Llanuras del Norte. A medida que avance, arrastrará aire ártico lo suficientemente frío como para provocar un marcado desplome de temperaturas justo antes del inicio de diciembre, afectando a millones de personas y complicando los desplazamientos de regreso a casa.

El aire ártico podría dejar mínimas bajo cero en casi todo EE.UU.

Los primeros impactos ya se sienten en el Medio Oeste, donde una tormenta rápida dejó vientos intensos, baja visibilidad y varios centímetros de nieve. Autoridades mantienen alertas de ventisca en zonas de Wisconsin y Michigan, mientras los efectos del lago podrían generar hasta medio metro de acumulación en áreas cercanas a Ohio, Pensilvania y Nueva York.

¿Qué se espera tras el Thanksgiving?

Una vez que el sistema se fortalezca sobre las Montañas Rocosas, se desplazará hacia las Llanuras durante el sábado, generando un amplio corredor de precipitaciones. Al sur del centro de la tormenta predominarán lluvias intensas; al norte, en cambio, se anticipan nevadas en Nebraska, Kansas y el Medio Oeste, acompañadas de ráfagas de viento que complicarán las condiciones de viaje.

El domingo será el turno de las zonas ubicadas al este del río Misisipi, donde la tormenta dejará nieve en los Grandes Lagos y los Apalaches, mientras el sur enfrentará lluvias persistentes. Para el lunes en la mañana, el sistema se habrá movido hacia la costa este.

El pronóstico de nieve

Aunque aún es temprano para determinar los montos exactos, los principales modelos meteorológicos coinciden en que una franja de nieve significativa se extenderá desde las Montañas Rocosas hasta los Apalaches. Las diferencias actuales entre modelos se deben a la intensidad proyectada de la tormenta y a la cantidad de aire frío disponible, algo que se resolverá hacia el viernes, cuando el pronóstico será más preciso.

Ciudades como Chicago podrían ver nuevas acumulaciones este fin de semana, mientras otras zonas acostumbradas a la nieve, como Minneapolis, apenas registraron su primera nevada medible esta semana, tres semanas más tarde de lo normal. Las lluvias también serán un factor importante, sobre todo en el sur del país. Desde el sábado, se prevén precipitaciones fuertes y posibles tormentas eléctricas en el este de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana, con riesgo de inundaciones repentinas. Para el domingo, las lluvias se extenderán hacia el este, ralentizando los trayectos por carretera aunque con menor probabilidad de inundación.

Llega el aire ártico

Tras el paso de la tormenta, una masa de aire invernal se asentará en gran parte del país. Entre el sábado y el lunes, estados desde Montana hasta Kansas experimentarán temperaturas máximas por debajo de los 6 °C, mientras las mínimas caerán bajo cero en casi todos los 48 estados contiguos. El 1 de diciembre podría arrancar con temperaturas de varios grados bajo cero en las Dakotas, el Alto Medio Oeste y parte de las Rocosas. Este descenso podría ser solo el anticipo de un diciembre más frío de lo habitual, impulsado por una posible alteración en el vórtice polar.