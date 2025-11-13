¡ALERTA Los Ángeles! Se avecina fuerte tormenta con lluvias intensas y nieve HOY, 13 de noviembre: esto es lo que se sabe

Desde hace varios días, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de los Estados Unidos viene alertando a la población del sur de California sobre la llegada de una fuerte tormenta para este jueves 13 de noviembre de 2025, la misma que estaría acompañada de intensas lluvias e, inclusive, nieve en las zonas más altas. La población de Los Ángeles se prepara para el atípico temporal.

¿Quiénes serán afectados por la tormenta en California?

A todo esto, el organismo gubernamental agregó que también hay altas probabilidades de deslizamientos de tierra en zonas afectadas por incendios forestales, a la vez de que las lluvias podrían prolongarse hasta la próxima semana.

La alerta de lluvias de magnitud, las cuales irían aumentando desde la noche del jueves, las misma que intensificarán su volumen para el viernes 14, por lo que ir al trabajo por la mañana podría ser un poco más que complicado de lo esperado, pero la NWS señala que el sábado podría comenzar el panorama más intenso de la tormenta.

Asimismo, en los días previos a la llegada de la tormenta,el NWS explicó que, inclusive, de darse las condiciones, la tormenta podría dar paso a la formación de nieve en las zonas elevadas de las sierras.

Zona del sur de California que se verá afectada por la tormenta.

¿Qué harán las autoridades?

Ante esto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo lo siguiente sobre las actividades del Centro de Operaciones de Emergencia de dicha urbe y las acciones posibles a tomar :

"La Oficina del Alcalde continuará coordinando con el Departamento de Manejo de Emergencia, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Obras Públicas del Condado de Los Ángeles los departamentos municipales pertinentes para garantizar que todo el personal esté listo para responder según sea necesario para mantener seguros a los angelinos", se lee en el comunicado publicado el miércoles 12 de noviembre.

Pero, no solo la alcaldía se está movilizando para prevenir lo inevitable, también lo hizo la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles, quienes se han dado a la labor de divulgar para informar a las personas sin techo sobre los peligros de la tormenta, así como dar suministros de seguridad.