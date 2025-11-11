ALERTA en Estados Unidos: miles quedarían SIN HOGAR desde HOY tras nueva decisión del Gobierno

Muchos contribuyentes están recibiendo un documento clave del Servicio de Impuestos Internos (IRS): el Aviso Final de Intención de Embargo y Derecho a Audiencia. Este mensaje no debe ignorarse. Significa que la agencia ya puede iniciar el proceso para incautar bienes, incluyendo viviendas, cuentas bancarias y otras propiedades, si la deuda tributaria no se resuelve rápidamente.

Tras recibir la notificación, el ciudadano dispone de 30 días para comunicarse con el IRS, pagar el monto pendiente o establecer un acuerdo. Si no se cumple con ese plazo, el embargo se activa de inmediato y la propiedad puede terminar en subasta pública.

El proceso de confiscación puede avanzar rápido si el contribuyente no responde a tiempo.

¿Qué pasa si el IRS decide quedarse con tu casa?

Cuando el IRS determina que una vivienda será embargada, fija un precio mínimo de venta y notifica al propietario para que pueda discutir el valor. La venta se anuncia en medios locales y, tras ese aviso, el proceso puede completarse en apenas 10 días.

El dinero recaudado se usa para cubrir los costos del embargo y la deuda tributaria. Si sobra algo, el contribuyente puede solicitar un reembolso. Sin embargo, recuperar el hogar luego de la subasta no es sencillo: la ley solo lo permite dentro de 180 días pagando al comprador lo mismo que pagó… más un 20% de interés anual.

En Texas, el Gobierno estatal reforzó medidas contra los llamados child support evaders: personas con más de seis meses sin pagar manutención y una deuda mínima de $5,000 dólares. A ellos se les pueden confiscar cuentas en dólares y otros activos, siempre que exista una orden judicial en su contra.

¿Cómo evitar que el IRS embargue tu propiedad en Estados Unidos?

Ante una deuda tributaria, es fundamental actuar rápido. El IRS ofrece opciones como planes de pago, acuerdos de compromiso o la posibilidad de solicitar asistencia si existe una dificultad económica comprobada. La clave está en no ignorar la notificación y establecer contacto inmediato con la agencia para negociar.

Además, consultar a un asesor fiscal o abogado especializado puede marcar la diferencia. Ellos te ayudarán a revisar el monto adeudado, solicitar audiencias e identificar si existe algún error o derecho de apelación. Buscar orientación profesional a tiempo puede ser el paso definitivo para proteger tu vivienda y tus ahorros.