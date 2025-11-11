- Hoy:
ALERTA en Walmart de Houston: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento
Según información de las autoridades locales, uno o más individuos se aproximaron al hombre de 70 años al momento de salir de Walmart la noche del lunes.
Recientemente, el Departamento de Policía de Houston, en Estados Unidos, empezó una investigación tras el reporte de un tiroteo en el que se vio afectado un hombre de 70 años, quien fue hallado con heridas de bala en su automóvil tras haber sido víctima de un asalto a mano armada.
Ante este último acto de violencia, las autoridades locales se encuentran recopilando información para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este violento incidente. A continuación, más detalles.
PUEDES VER: ALERTA, inmigrante con permiso de trabajo próximo a renovar: USCIS advierte CONSECUENCIAS por laborar con el EAD vencido
Walmart: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento
'Fox26houston.com', otros portales policiales y el teniente JP Horelica informaron que un hombre mayor fue encontrado en el lado derecho de la vía de acceso, esto en dirección este de la autopista Katy, por un conductor de grúa que alertó a la policía sobre un tiroteo.
Walmart: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento.
Las últimas investigaciones evidenciaron que la víctima es un hombre de 70 años, el cual fue abordado por uno o más sospechosos al salir del Walmart, situado en la cuadra 10750 de Westview Drive, cerca de Beltway 8. Los delincuentes lo amenazaron con un arma y lo obligaron a retirar dinero en efectivo del cajero automático de USAA, ubicado en el estacionamiento de la tienda estadounidense.
Según el teniente Horelica, pese a que el hombre hizo caso a las amenazas, no pudo evitar recibir un disparo después de entregar el dinero, logrando subirse a su vehículo y conducir una corta distancia antes de chocar.
¿Cuál es la situación actual de hombre herido tras ser víctima de último tiroteo?
El adulto mayor, del cual no se reveló su nombre, se encuentra en estado crítico tras ser trasladado a un centro de traumatología local. Las autoridades policiales investigan el incidente, aunque aún no han podido determinar si uno o más sospechosos están involucrados en el caso.
Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los responsables ni tampoco se revelaron más detalles al respecto.
