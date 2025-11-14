Preocupante hecho. Un individuo enfrentará ahora una impensada condena en prisión tras disparar contra una vivienda en el municipio de Saginaw, esto luego de protagonizar una intensa pelea en una tienda Kroger, en Estados Unidos. ¿Qué más se sabe sobre este caso? ¿Quién fue el hombre que estuvo involucrado en este ataque?

Kroger de Saginaw: pelea en tienda termina en tiroteo y arresto de hombre

Las autoridades locales y los portales internacionales confirmaron el registro de este hecho en Kroger. Asimismo, revelaron que el ataque no dejó heridos, pero generó preocupación entre los residentes, pues de un momento a otro, se escucharon disparos cerca a una vivienda tras una gresca en la tienda. La policía intensificará la vigilancia para garantizar la seguridad de la comunidad tras el incidente.

En tanto, se conoció que el juez de circuito del condado de Saginaw, Andre R. Borrello, dictó sentencia el 15 de octubre contra Deontae L. Brown, de 24 años, tras lo sucedido, imponiéndole una pena de dos años de prisión, complementada con cinco años de libertad condicional.

Durante la audiencia, Borrello reconoció los 199 días que Brown ya había cumplido en prisión, además de ordenar el pago de $402 en concepto de multas y costas judiciales. No obstante, no se reveló más detalles sobre este caso, el cual alarmó a todos los ciudadanos de dicha zona.

¿Por qué es conocido Kroger en Estados Unidos?

Kroger, establecida en 1883, se ha consolidado como una de las principales cadenas de supermercados en Estados Unidos, con presencia en 35 estados. La compañía no solo opera bajo su marca principal, sino que también gestiona otras como Ralphs, Fred Meyer y Smith's.

Además, la empresa ofrece una amplia gama de productos alimenticios. Kroger se dedica a la producción de algunos de sus artículos, complementando su oferta con servicios adicionales que incluyen farmacias, estaciones de combustible y clínicas.