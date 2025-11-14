Aviso importante: residir en Estados Unidos y enfrentar un caso en un tribunal de inmigración lleva a todos los extranjeros a comprender que ciertas acciones pueden traer consigo consecuencias muy severas en el país americano, poniendo en peligro hasta el estatus legal y la temida deportación. ¿Qué errores comunes podrían comprometer tu futuro en la tierra de Trump? AQUÍ más información.

Estos errores ponen en riesgo tu caso de inmigración en EE. UU.

Según medios internacionales, tales como documentedny.com y expertos en inmigración, todos los extranjeros deben entender que estos errores cotidianos podrían perjudicar tu futuro en EE. UU., incluso a tu familia. Es bueno consultar con un adulto de confianza, un docente o un abogado especializado en inmigración para obtener la mejor orientación al respecto.

Estos errores ponen en riesgo tu caso de inmigración en Estados Unidos.

AQUÍ te compartimos los errores más comunes y que podrían perjudicarte si los realizas en el suelo estadounidense:

El consumo de marihuana, aunque legal en varios estados de EE. UU., sigue siendo considerado ilegal a nivel federal, lo que puede complicar la situación de inmigrantes. Trabajar en la industria del cannabis podría ser interpretado como narcotráfico bajo las leyes de inmigración.

E consumo de alcohol y tabaco por menores de 21 años puede acarrear consecuencias legales que impacten negativamente en solicitudes de visa o Green Card.

Las infracciones relacionadas con la conducción sin licencia o seguro, así como el abandono escolar, también son consideradas serias y pueden tener repercusiones en el futuro académico y laboral de los jóvenes.

El uso de documentos falsos o la presentación de información engañosa en formularios de inmigración se clasifica como fraude, lo que puede resultar en severas sanciones.

Las redes sociales son otro aspecto a tener en cuenta, ya que las publicaciones que exhiben actividades ilegales o contenido inapropiado pueden ser utilizadas en contra de los solicitantes.

Afiliación de pandillas o acusación de afiliación.

Ser arrestado, incluso si no eres sentenciado.

Otro importante error podría generarte problemas en tu caso de inmigración

En Estados Unidos, el derecho al sufragio es únicamente para los ciudadanos. Es fundamental que quienes no poseen esta condición eviten registrarse para votar, ya que un error en este proceso podría tener repercusiones en su estatus migratorio.

Y es que, en varias ocasiones, las personas son registradas automáticamente en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) sin confirmar su situación migratoria. Por lo tanto, si no eres ciudadano estadounidense, es crucial que no te registres ni votes, y que evites marcar cualquier opción que indique tu ciudadanía.