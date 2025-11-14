- Hoy:
PELIGRO en Walmart de la autopista 6: tres adolescentes y un menor fueron arrestados por un tiroteo mortal en el estacionamiento
Cuatro jóvenes, tres adolescentes y un menor, fueron arrestados en Missouri City por el asesinato de un hombre en un Walmart el 27 de octubre.
Un tiroteo trágico en el estacionamiento de un Walmart dejó a un joven muerto y conmocionó a la comunidad local. La policía detuvo a cuatro menores, incluidos tres adolescentes, como sospechosos del crimen ocurrido el 27 de octubre. La información fue proporcionada por el Departamento de Policía de Missouri City a FOX 26 Houston.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
Estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Fort Bend arrestados por un tiroteo mortal en el Walmart de la autopista 6
Según el reporte oficial, los detenidos son Jordan Dao, de 18 años (17 al momento del tiroteo); Zaphaniah Collier, de 17 años; Chris Williams, de 17 años; y un menor. Los arrestos se realizaron en sus escuelas gracias a la colaboración entre la policía de Missouri City y el Distrito Escolar Independiente de Fort Bend, lo que permitió que las detenciones se llevaran a cabo "sin incidentes".
Las autoridades creen que los cuatro jóvenes estuvieron involucrados en la muerte de Jeremy Williams, de 22 años, durante un intento de robo. La investigación contó con el apoyo de los Texas Rangers, quienes colaboraron con los detectives locales para identificar a los sospechosos.
Tiroteo mortal en Walmart de Missouri City: víctima y detalles del incidente
El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:30 p. m. en la parte trasera del estacionamiento del Walmart ubicado en el 5501 de la Highway 6, lejos de la tienda principal. Jeremy Williams fue trasladado al Memorial Hermann Medical Center, donde fue declarado muerto tras recibir un disparo.
La policía informó que un niño pequeño se encontraba en el vehículo con la víctima, pero, afortunadamente, no resultó herido. Hasta ahora, no se han determinado los motivos del tiroteo ni los cargos que enfrentarán los sospechosos.
