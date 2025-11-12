TENSIÓN en Walmart: ex empleada acusada de robo queda en LIBERTAD bajo fianza de $15,000

Una ex empleada de caja de Walmart en Montoursville (Pensilvania) está acusada tras el hallazgo de robos repetidos dentro de la tienda. El monto total sustraído asciende aproximadamente a 230 dólares, y ahora enfrenta cargos por hurto menor en un proceso judicial que ha captado la atención de la comunidad local.

La policía afirma que robó entre $10 y $40 en 11 ocasiones.

Ex empleada de Walmart en EE. UU. acusada de robo: detalles del caso

Durante diciembre y enero del año pasado, la cajera Alyssa Kay Mitchell, de 27 años y residente en 645 Campbell St., Montoursville, trabajaba en el supermercado Walmart USA. Según la policía municipal, presuntamente sustrajo unos 230 dólares de la caja registradora.

La acusación indica que los montos sustraídos iban de 10 a 40 dólares y que los robos ocurrieron en 11 ocasiones diferentes.

Proceso judicial y consecuencias

Mitchell fue citada recientemente ante la jueza de distrito Denise Dieter, acusada de un cargo menor de hurto. Según el relato oficial, fue puesta en libertad bajo una fianza de 15 000 dólares.

De acuerdo con el reporte de la publicación local Williamsport Sun‑Gazette: "Mientras trabajaba como cajera en Walmart en Montoursville durante diciembre y enero pasados, Alyssa Kay Mitchell sustrajo aproximadamente 230 dólares de la tienda".

Además, la nota añade que la presunta serie de hurtos se basó en "cobros en efectivo por montos que van de 10 a 40 dólares en 11 ocasiones".

Este caso pone de relieve la importancia de la vigilancia interna en grandes superficies minoristas y del control sobre los cajeros. A medida que avance el proceso legal, se conocerán nuevos detalles sobre el desenlace del caso contra Mitchell y sobre las posibles medidas que Walmart USA implemente para reforzar sus procedimientos.