ALERTA por hurto en el Walmart de Liberty: accidente automovilístico dejó sin luz a más de 1.000 hogares y negocios de la zona
Un accidente en Belmont y Colonial Drive, durante una persecución policial de un vehículo relacionado con un robo en Walmart, derribó dos postes telefónicos.
Un accidente automovilístico ocurrido el martes por la mañana en Liberty Township, Estados Unidos, dejó sin electricidad a más de 1.100 residentes y comercios, hasta que las autoridades lograron restablecer el suministro. Tras el choque, la policía arrestó a los sospechosos de un robo en una tienda Walmart USA local, un incidente que también causó daños significativos a la infraestructura eléctrica de la zona.
Según la policía, el vehículo impactó un poste telefónico, causando una gran chispa.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Houston: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento
Accidente automovilístico tras presunto hurto en Walmart interrumpe el suministro eléctrico en Liberty y Girard
El incidente ocurrió cerca de la intersección de Belmont con Colonial Drive alrededor de las 9:30 a.m., cuando los agentes municipales intentaban detener un vehículo implicado en un presunto hurto en Walmart, EE. UU.
De acuerdo con WFMJ-TV, "los operadores del servicio de emergencias informan que el accidente derribó postes y cables de servicios públicos en la zona, lo que provocó el cierre de Colonial Drive".
La compañía FirstEnergy reportó 1,125 cortes de electricidad en Liberty y Girard poco antes de las 10 a.m., dejando sin luz a hogares y negocios durante varias horas. Según la fuente, el suministro ya se ha restablecido por completo.
Detalles del robo y la persecución policial en Estados Unidos
El Departamento de Policía de Liberty Township informó que la intervención comenzó tras recibir reportes de un hurto en el Walmart USA ubicado en Goldie Road. Los agentes obtuvieron una descripción del vehículo sospechoso y lograron localizarlo mientras giraba de Hadley Avenue hacia Colonial Drive.
"Poco después, según la policía, el vehículo se estrelló contra un poste telefónico, provocando una gran chispa", informó WFMJ-TV. El impacto dañó dos postes y dejó varios cables de alta tensión colgando peligrosamente, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico.
Sospechosos arrestados y productos robados de Walmart recuperados en EE. UU.
Tras el choque, ambos ocupantes del vehículo fueron detenidos. Según WFMJ-TV, "uno de ellos admitió haber robado varios artículos de Walmart, incluyendo cerveza y carne". Las cámaras de seguridad de la tienda captaron el robo antes de que los sospechosos intentaran escapar. Hasta el momento, los registros del Tribunal Municipal de Girard no muestran cargos formales contra los implicados.
