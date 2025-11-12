Tiroteo mortal en Walmart de New Hanover: hombre acusado de homicidio rompe su silencio y pide perdón

El 2 de noviembre de 2024, Mark Paz perdió la vida en un trágico tiroteo en Walmart en Carolina Beach Road, condado de New Hanover. Lo que parecía una noche normal para compradores y empleados se convirtió en un evento que dejó una profunda huella en la comunidad local.

La Oficina del Sheriff del Condado de New Hanover confirmó que un intento de robo desencadenó el altercado que terminó con la muerte de Paz, mientras que el presunto autor, Dean Newman, enfrenta cargos de homicidio en primer grado.

A casi un año del incidente, Newman accedió a hablar públicamente sobre lo ocurrido. En la entrevista, admite su responsabilidad y revela cómo la adicción a las drogas influyó en sus acciones. Asimismo, comparte su proceso de reflexión y arrepentimiento, destacando el impacto irreversible que su conducta tuvo en la vida de la víctima y su familia.

La noche del tiroteo y las circunstancias del hecho

Según Newman, la noche del tiroteo fue confusa y está marcada por lagunas en su memoria. Bajo los efectos de metanfetamina, asegura que no recordaba claramente lo que sucedía dentro de la tienda. Afirma que el altercado comenzó cuando empleados intentaron confrontarlo, aunque Mark Paz no estaba directamente involucrado. Pese a esto, el desenlace fue fatal y Paz murió como consecuencia de un disparo.

Hombre acusado de homicidio en Walmart rompe su silencio.

La policía señala que Newman sacó un arma durante el forcejeo, lo que desencadenó el tiroteo. Para él, la experiencia ha sido devastadora, y confiesa que cada día piensa en la víctima y su familia, intentando asimilar la realidad de la muerte de Paz. Su testimonio refleja el impacto del crimen no solo en la víctima, sino también en quien cometió el acto y enfrenta ahora un largo proceso judicial.

Arrepentimiento, adicción y búsqueda de redención

Desde su tiempo en prisión, Newman afirma haber encontrado la religión y participar en programas de rehabilitación para superar su adicción a las drogas. Destaca la importancia de buscar ayuda profesional y alerta sobre los peligros de consumir metanfetamina, advirtiendo que esta sustancia puede destruir vidas y llevar a situaciones irreversibles.

Además, Newman expresa su profundo arrepentimiento y ofrece un mensaje a la familia de Paz: reconoce que sus palabras no pueden reparar el daño, pero espera que su testimonio sirva para concienciar sobre los riesgos de las drogas y la violencia. Su historia subraya cómo decisiones tomadas bajo influencia de sustancias pueden tener consecuencias trágicas y permanentes, transformando la vida de múltiples personas.