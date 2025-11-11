- Hoy:
ALERTA en Walmart de Austintown: sospechoso de último robo protagonizó AGRESIVA persecución policial y terminó huyendo de escena
Un individuo acusado de haber robado en una tienda Walmart llevó a cabo una inesperada persecución policial que se extendió por diversos patios. ¿Lo atraparon?
Recientemente, agentes del Departamento de Policía de Austintown, en Estados Unidos, se vieron involucrados en una intensa persecución que abarcó varios patios residenciales. Este incidente, que se reportó el último martes 11 de noviembre, se produjo tras el intento de detención de un sospechoso de robo.
Tal como informaron las autoridades, el individuo logró escapar durante un control de tráfico. No obstante, se ha llevado a cabo una notable movilización policial en la zona y la pronta detención del sujeto, de quien ya se conocen ciertos datos personales. Aquí más detalles.
PUEDES VER: ALERTA, inmigrante con permiso de trabajo próximo a renovar: USCIS advierte CONSECUENCIAS por laborar con el EAD vencido
Walmart: sospechoso de robo protagonizó persecución y terminó huyendo de escena
'wkbn.com' y otros medios internacionales, además de las autoridades locales, informaron que, HOY, martes 11 de noviembre, el Departamento de Policía de Austintown recibió un preocupante reporte de un fuerte robo en una de las tiendas más populares de Estados Unidos, Walmart.
La jefa de policía, Valorie Delmont, señaló que los agentes policiales intentaron interceptar un vehículo aparentemente relacionado con el delito, pero que el sospechoso logró escapar y se adentró en un patio ubicado en South Turner Road.
Tras detenerse en un camino de entrada, el hombre decidió abandonar el automóvil y comenzó a correr por los jardines cercanos, dejando atrás una mochila. Delmont aseguró que, tras ello, se inició una persecución a pie, aunque el sospechoso logró regresar al vehículo y continuar su huida.
Asimismo, informó que se logró recuperar los documentos de identificación del sospechoso que se encontraban en la mochila abandonada durante la persecución, con ende, ya se conoce sus datos y solo se está a la espera de su cercana captura.
¿Cuál es el día más barato para comprar en Walmart USA?
Por otro lado, y en otro contexto, los días más propicios para llevar a cabo las compras en Walmart son el martes y el miércoles.
Y es que, durante estas jornadas, la cadena de supermercados suele ofrecer promociones atractivas. Asimismo, es común que se lancen "Ofertas relámpago" a mitad de semana, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan ahorrar en sus compras.
