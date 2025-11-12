ATENCIÓN trabajadores en EE. UU: habrá FERIADO este jueves y se extiende el descanso hasta el domingo

El Gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente que este jueves 27 de noviembre será feriado nacional, marcando una de las celebraciones más esperadas por la población. Millones de personas se alistan para disfrutar de un descanso familiar, mientras numerosas empresas, oficinas públicas y comercios reducirán o suspenderán sus actividades durante esas jornadas.

Este día festivo coincide con una de las tradiciones más emblemáticas del país, que combina descanso, unión familiar y el inicio de la temporada navideña. La medida también permitirá a miles de trabajadores disfrutar de un fin de semana largo de hasta cuatro días, especialmente en algunos estados donde el viernes fue declarado feriado adicional.

El Día de Acción de Gracias marca el inicio de la temporada navideña en todo el país.

Día de Acción de Gracias: una tradición con siglos de historia

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) es una fecha que se remonta al siglo XVII y que conserva un profundo significado cultural y religioso. Este 2025, volverá a celebrarse con reuniones familiares, cenas tradicionales y expresiones de gratitud por los logros y bendiciones del año.

La mesa típica incluye el clásico pavo horneado, puré de papa, salsa de arándanos y pastel de calabaza. Más allá de la comida, la fecha marca el inicio oficial de la temporada navideña, impulsando el turismo, las compras y el movimiento comercial en todo el país.

Washington tendrá un feriado extra y descanso prolongado

Entre los estados que ampliarán el feriado se encuentra Washington, donde el gobierno local confirmó que el viernes 28 de noviembre también será día no laborable para empleados públicos. Esta decisión permitirá a los trabajadores disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves hasta el domingo, conformando uno de los fines de semana largos más esperados del año.

Autoridades estatales destacaron que esta pausa busca ofrecer un respiro antes del cierre del año fiscal y las intensas actividades de diciembre.

Servicios y actividades que estarán suspendidos

Durante el feriado nacional y el descanso extendido, diversas instituciones públicas y privadas reducirán sus operaciones o permanecerán cerradas. Entre los servicios afectados se encuentran:

Bancos y entidades financieras

Oficinas gubernamentales federales y estatales

Escuelas, universidades y bibliotecas públicas

Oficinas postales (USPS)

Tribunales y dependencias judiciales

Compañías de servicios públicos (agua, electricidad, gas)

(agua, electricidad, gas) Comercios y grandes tiendas, especialmente durante la mañana del jueves

Aunque algunos supermercados y establecimientos minoristas abrirán más tarde, se espera una fuerte reducción de horarios en todo el territorio.

Comienza la temporada navideña en todo el país

El Día de Acción de Gracias marca el inicio del espíritu navideño en Estados Unidos. Tras las celebraciones familiares, millones de personas se preparan para el Black Friday, que inicia apenas un día después y da paso a la mayor ola de compras del año.

Con la llegada de este feriado, el país entra en una de sus etapas más festivas, donde la gratitud, la familia y el consumo se entrelazan para dar la bienvenida a las celebraciones de fin de año.