OLVÍDATE DE Thanksgiving: Estados Unidos ya se prepara para el próximo FERIADO que llega antes de lo que imaginas

Aunque todos esperan con ansias el Día de Acción de Gracias, que este 2025 caerá el jueves 27 de noviembre, hay un feriado federal que llega antes y no pasa desapercibido: el Día de los Veteranos, celebrado cada 11 de noviembre. Esta fecha rinde homenaje a quienes defendieron la nación y ocupa un lugar destacado en el calendario estadounidense.

Un tributo que trasciende generaciones

La historia del Día de los Veteranos comenzó en 1919, cuando el presidente Woodrow Wilson proclamó el primer aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial como el Día del Armisticio. En 1938 se convirtió en feriado oficial y, desde 1954, su nombre honra a todos los veteranos. En todo el país se realizan desfiles, ceremonias y actos solemnes, siendo el más emblemático el que tiene lugar en la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia.

Ceremonias y desfiles en homenaje a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Cada 11 de noviembre, a las 11 a. m., el presidente o un representante oficial deposita una corona floral, un momento cargado de solemnidad que simboliza respeto a los combatientes que dieron todo por su país. El monumento está adornado con esculturas que representan paz, victoria y valor, recordando la importancia de la memoria histórica en la sociedad estadounidense.

Qué abrirá y qué cerrará

Como en todo feriado federal, algunos servicios se detienen: escuelas, bancos y oficinas postales no operan, aunque los envíos Priority Express continúan. En contraste, los mercados financieros como la Bolsa de Nueva York y NASDAQ mantienen sus operaciones, y la mayoría de supermercados, restaurantes y centros comerciales atienden con normalidad.

Lo que sigue en el calendario 2025

Después del Día de los Veteranos aún quedan dos fechas destacadas:

Día de Acción de Gracias — 27 de noviembre, acompañado del icónico desfile de Macy’s en Nueva York.

— 27 de noviembre, acompañado del icónico desfile de Macy’s en Nueva York. Navidad — 25 de diciembre, una de las celebraciones más esperadas y familiares del país.

¿Cómo celebran los estadounidenses el Día de los Veteranos?

Cada 11 de noviembre, ciudadanos de todo Estados Unidos participan en ceremonias y desfiles para rendir homenaje a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. Desde actos oficiales en el Cementerio Nacional de Arlington hasta eventos comunitarios locales, el feriado busca mantener viva la memoria de los veteranos y su sacrificio por la nación.

Además de los eventos públicos, muchas escuelas y organizaciones llevan a cabo actividades educativas para que las nuevas generaciones comprendan la importancia del Día de los Veteranos. La combinación de solemnidad, respeto y participación comunitaria convierte esta fecha en un recordatorio anual del valor y compromiso de quienes defendieron al país.