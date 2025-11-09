ATENCIÓN ciudadanos en EE. UU.: Senado busca acuerdo para REABRIR el Gobierno tras 40 días de cierre

Después de más de un mes de cierre del Gobierno federal, los senadores demócratas muestran disposición a apoyar una propuesta que podría poner fin al bloqueo más largo en la historia de Estados Unidos. Las negociaciones avanzan con cautela, mientras los legisladores intentan encontrar un punto medio entre las exigencias de la Casa Blanca y las demandas de la oposición.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que el Senado podría votar una medida provisional para reanudar la financiación gubernamental hasta enero, acompañada de un paquete más amplio que garantice recursos para agencias clave. Aunque aún hay obstáculos por resolver, el optimismo comienza a crecer entre ambos partidos.

Demócratas ceden terreno en busca de una reapertura inmediata

La nueva propuesta no incluiría la extensión de los subsidios del Obamacare (ACA), una de las prioridades de los demócratas, pero ofrecería una votación separada sobre el tema en las próximas semanas. Esta concesión refleja la urgencia de poner fin a un cierre que ha afectado a millones de empleados federales y ha interrumpido servicios esenciales en todo el país.

Senado de EE. UU. busca un acuerdo para reabrir el Gobierno.

Sin embargo, aún persisten puntos de fricción. Uno de los principales es la exigencia demócrata de reincorporar a los trabajadores federales despedidos durante la administración de Donald Trump. Las discusiones continúan a puerta cerrada, y aunque el ambiente parece más conciliador, no se descartan nuevos enfrentamientos legislativos.

Republicanos anticipan un "avance" mientras crece la presión

El senador republicano Lindsey Graham afirmó que el "avance" podría concretarse en cuestión de horas, señalando que la presión pública y las consecuencias del cierre están afectando la posición de los demócratas. Graham calificó la situación como "insostenibl" y aseguró que el país necesita una solución inmediata.

Por su parte, el presidente Donald Trump mantiene su oposición a extender los beneficios del Obamacare, insistiendo en redirigir esos fondos directamente a los ciudadanos. Según fuentes legislativas, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, podría convocar una votación inicial este mismo domingo, aunque el proceso de aprobación final podría extenderse varios días más.