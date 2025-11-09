LAMENTABLE situación en Portland: PPS CIERRA escuelas por informes de actividad del ICE y familias reciben respaldo

Dos escuelas públicas del norte de Portland cerraron brevemente el pasado jueves 6 de noviembre por la mañana, tras reportes de actividad del ICE en la comunidad. La Escuela César Chávez y la Escuela Secundaria George implementaron el protocolo "Asegurar el Perímetro", según informó el distrito escolar.

Aunque los cierres fueron temporales y la enseñanza continuó con normalidad, los padres y miembros de la comunidad se congregaron alrededor de las escuelas para mostrar apoyo a los estudiantes y garantizar su seguridad durante la jornada. El distrito enfatizó que no había evidencia de que las escuelas fueran objetivo directo de los agentes federales.

Protocolos de seguridad y medidas escolares

El protocolo de seguridad perimetral permite que las clases continúen dentro de los edificios, pero las puertas exteriores permanecen cerradas y el personal de seguridad se mantiene alerta. Según el distrito, otras escuelas del norte de Portland, como Astor, James John y Roosevelt, adoptaron una mayor conciencia situacional, aunque no realizaron cierres.

Cierran escuelas en Portland por presencia del ICE.

El distrito de Portland también se aseguró de coordinar planes de salida para que los estudiantes pudieran regresar a sus hogares de forma segura. Esta acción preventiva busca mantener un entorno de aprendizaje seguro, minimizando el impacto de los reportes de ICE sobre la comunidad escolar.

Respuesta de la comunidad y apoyo a los estudiantes

La noticia generó reacciones inmediatas entre los residentes, quienes se presentaron en las escuelas para mostrar solidaridad y proteger a los estudiantes durante la recogida. Josh Hawk, vecino del norte de Portland, destacó la importancia de estar presentes para respaldar a los compañeros y mostrar que son bienvenidos.

Decenas de personas también se reunieron frente a la Academia Regional de Aprendizaje Temprano de Clarendon para expresar su apoyo. "Solo estamos aquí, en solidaridad, y esperamos que no pase nada, pero si pasa, seremos testigos y esperamos disuadir a los agentes de ICE", explicó Chelsea, una de las participantes.