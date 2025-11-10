- Hoy:
PELIGRO en Walmart: Demandas por vender camarones con material radiactivo que ponen en riesgo a miles de clientes
Una demanda colectiva señala que camarones Great Value vendidos en Walmart estarían contaminados con cesio-137 y no se alertó a los consumidores.
Una demanda colectiva encendió la alarma en Estados Unidos: camarones congelados de la marca Great Value, vendidos en Walmart, estarían contaminados con cesio-137, un isótopo radiactivo asociado a procesos de energía nuclear y riesgos para la salud humana. El recurso legal fue presentado por Derrick Young, quien acusa a la compañía de comercializar los productos sin advertir a los consumidores del supuesto peligro. La denuncia afirma que Walmart habría etiquetado la mercancía de manera engañosa, generando una falsa sensación de seguridad entre sus clientes.
Clientes exigen respuestas a Walmart por el riesgo sanitario en productos de mar.
Qué se sabe de los productos afectados
Según los documentos judiciales, los camarones procesados por la empresa indonesia PT. Bahari Makmur Sejati fueron distribuidos en Estados Unidos a través de Beaver Street Fisheries LLC y Southwind Foods LLC. El retiro de los productos comenzó en agosto y habría alcanzado miles de tiendas en Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.
Young busca representar a todos los compradores a nivel nacional incluido California que adquirieron estos camarones para consumo doméstico, reclamando que la cadena incumplió su responsabilidad de garantizar alimentos sin sustancias peligrosas.
Riesgos para la salud y acusaciones contra Walmart
La demanda señala que incluso niveles mínimos de cesio-137 pueden dañar el ADN y elevar el riesgo de cáncer con el tiempo, algo que, según el demandante, jamás fue comunicado a los clientes. Además, se acusa a Walmart y sus proveedores de enriquecimiento injusto, negligencia, publicidad engañosa y violaciones a los derechos del consumidor, lo que podría derivar en millonarias compensaciones si la justicia les da la razón.
¿Qué deben hacer los consumidores afectados?
- Verificar el lote de los camarones comprados y suspender su consumo de inmediato
- Comunicarse con el servicio al cliente de Walmart para solicitar orientación o reembolso
- Conservar el recibo de compra y el empaque del producto como evidencia
- Consultar a un profesional de la salud si se presentan síntomas o dudas sobre exposición
- Mantenerse atentos a nuevas actualizaciones oficiales sobre el retiro del mercado
