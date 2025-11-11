Parte de la historia de Estados Unidos. Entre 1892 y 1954, Ellis Island, una isla pequeña ubicada en el río Hudson, se convirtió en el principal punto de ingreso al país de Trump, recibiendo en su momento a más de 12 millones de inmigrantes. Actualmente, se estima que más de 100 millones de estadounidenses son descendientes de aquellos que cruzaron sus puertas en busca del sueño americano.

Cierre de Ellis Island: esto se sabe sobre el FIN de la puerta de entrada a EE. UU.

Ellis Island albergaba un edificio central donde se realizaban todos los trámites y controles necesarios, además de un hospital destinado a atender a los extranjeros recién llegados que llegaban en condiciones de salud precarias. Asimismo, contaba con instalaciones para el tratamiento de enfermedades contagiosas, un amplio dormitorio y un puerto que facilitaba el arribo de los inmigrantes en EE. UU.

El portal Nuevayork.net, adicional a la información, difundió un dato interesante: el 17 de abril de 1907 se llevó a cabo el mayor número de llegadas en un solo día, con 11.747 personas desembarcando en Ellis Island. Luego de décadas de abandono de la isla, en 1990 se inauguró el Museo de la Inmigración en el Ellis Island.

Cabe resaltar que el museo de Ellis Island ofrece, hasta el día de HOY, una experiencia única a sus visitantes, albergando una colección de fotografías, cartas y objetos personales que evocan la historia de la inmigración en EE. UU. En sus instalaciones, se pueden observar desde los rigurosos controles sanitarios, hasta los momentos trágicos de deportación de aquellos que no cumplían con los requisitos.

Esta distribuido en tres plantas del edificio principal y también el museo cuenta con "Wall of Honor", una conmovedora pared que rinde homenaje a más de 600.000 inmigrantes, cuyos nombres están grabados en su superficie. Para acceder a esta emblemática isla, los visitantes deben abordar el ferry que parte desde Battery Park.

¿Cuál es el estado actual de Ellis Island?

Ellis Island cerró sus puertas como estación de procesamiento de inmigrantes en 1954, lo que significó el fin de su rol como la principal "puerta de entrada" al suelo norteamericano.

En la actualidad, gran parte de la isla se ha transformado en el Museo de la Inmigración de Ellis Island, convirtiéndose en un importante sitio histórico que atrae a numerosos visitantes interesados en la historia de la inmigración.