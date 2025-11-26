ALERTA inmigrantes: Estados Unidos avisa que HOY podrías QUEDAR sin visa si tu pasaporte luce así

Viajar a Estados Unidos implica mucho más que comprar un boleto. Bajo la administración de Donald Trump, las revisiones migratorias se han endurecido y cualquier detalle en tus documentos puede definirse entre ingresar al país o ser rechazado en el aeropuerto. En ese escenario, el Departamento de Estado recuerda que un pasaporte dañado puede anular la validez de tu visa de inmediato, incluso si está vigente.

Tu visa podría quedar inutilizable si tu pasaporte presenta daños visibles

El gobierno estadounidense recalca que pasaporte y visa deben mantenerse en perfecto estado físico. Rasgaduras, manchas, dobleces severos, humedad o cualquier tipo de deterioro pueden llevar al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a invalidar tu documento y negarte la entrada.

EE. UU. actualiza requisitos y tarifas para solicitar la visa.

Según el Departamento de Estado, toda visa deteriorada debe ser reemplazada, pues pierde validez automáticamente. Esto significa volver a todo el proceso: solicitar una nueva entrevista (si corresponde), pagar la tarifa y esperar otro documento válido para viajar. La advertencia es clara: “Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva”.

Nuevas reglas para obtener la visa estadounidense vigentes desde el 2 de septiembre

El Departamento de Estado actualizó recientemente las categorías de solicitantes que pueden acceder a la exención de entrevista, una medida que agiliza los trámites pero solo aplica a ciertos perfiles. Desde el 2 de septiembre de 2025, los peruanos clasificados como no inmigrantes incluyendo menores de 14 y mayores de 79 años pueden evitar la cita presencial si cumplen todos los requisitos establecidos.

Entre los criterios esenciales figuran:

Presentar la solicitud en el país de nacionalidad o residencia.

No haber recibido una negación de visa (a menos que haya sido superada).

No contar con inelegibilidades aparentes o potenciales.

Solicitantes que sí califican para la exención de entrevista

Personas clasificadas bajo visas A-1, A-2, C-3 (excepto personal asistente), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 o TECRO E-1.

Solicitantes de visas oficiales o diplomáticas.

Personas que renuevan visas B1/B2 o permisos de cruce fronterizo dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, siempre que hayan tenido al menos 18 años cuando se emitió la visa anterior.

El costo actualizado del trámite para obtener la visa americana

Para los peruanos, los pagos se rigen por las tarifas publicadas por el Registro Federal y aplicadas desde el 17 de junio de 2023. El valor de la visa de turismo o negocios (B1/B2) aumentó 25 dólares, alcanzando ahora los $185. Las clasificaciones basadas en petición H, L, O, P, Q y R pasaron de $190 a $205 a nivel mundial.