0
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: desde HOY solo estas personas pueden tramitar las visas B1/B2 para viajar a Estados Unidos

La Embajada de EE. UU. en Perú habilitó 4,000 nuevas citas para la visa B1/B2, disponibles solo para quienes cumplan los requisitos activos del sistema consular.

Gabriela Zevallos
Desde este martes 25 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en el Perú habilitó 4,000 nuevas citas para la visa B1/B2, dirigidas exclusivamente a los solicitantes que cumplan con los criterios vigentes del sistema de programación consular. La liberación de estas fechas, correspondientes a enero y febrero de 2026, busca responder a la alta demanda de viajes a Estados Unidos, impulsada por el creciente interés en asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio fue difundido a través de las redes oficiales de la misión diplomática, donde se recordó que las citas se abrirán exactamente en la hora indicada y solo podrán reservarse mediante el portal consular autorizado. Debido al elevado flujo de usuarios, se recomienda ingresar con anticipación para asegurar un cupo.

¿Quiénes pueden tramitar las visas B1/B2 para viajar a EE. UU.?

Tanto la visa B1 como la visa B2 son visas de no inmigrante, diseñadas para personas que desean ingresar a Estados Unidos de manera temporal. Sin embargo, las nuevas citas habilitadas estarán disponibles únicamente para quienes cumplan con los criterios del proceso regular y las actividades permitidas para cada categoría.

Visas B1/B2 EE. UU.

Para la visa B1 (negocios):

  • Personas que necesiten asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional o empresarial.
  • Quienes deseen liquidar una herencia.
  • Solicitantes que necesiten negociar contratos o realizar reuniones con socios comerciales.

Para la visa B2 (turismo):

  • Viajeros que deseen hacer turismo o vacaciones en Estados Unidos.
  • Personas que visiten a familiares o amigos.
  • Quienes busquen recibir tratamiento médico.
  • Participantes en eventos sociales organizados por organizaciones fraternales, sociales o de servicio.
  • Aficionados que participen en concursos, eventos musicales, deportivos o similares, siempre que no reciban pago.
  • Personas inscritas en cursos recreativos cortos, como talleres de cocina o arte, sin fines académicos ni créditos para un título.

Fines de viaje que no están permitidos con la visa de visitante

La visa B1/B2 permite ingresos temporales a Estados Unidos para negocios o turismo, pero existen actividades que requieren otras categorías de visa. No se puede utilizar una visa de visitante para:

  • Estudiar en instituciones académicas o programas que otorguen créditos.
  • Trabajar o recibir un salario en EE. UU.
  • Realizar actuaciones profesionales pagadas ante un público.
  • Ingresar como miembro de la tripulación de un barco o aeronave.
  • Ejercer periodismo profesional en radio, cine, prensa escrita u otros medios.
  • Solicitar residencia permanente o realizar trámites vinculados a este estatus.
