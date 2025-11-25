MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: desde HOY solo estas personas pueden tramitar las visas B1/B2 para viajar a Estados Unidos

Desde este martes 25 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en el Perú habilitó 4,000 nuevas citas para la visa B1/B2, dirigidas exclusivamente a los solicitantes que cumplan con los criterios vigentes del sistema de programación consular. La liberación de estas fechas, correspondientes a enero y febrero de 2026, busca responder a la alta demanda de viajes a Estados Unidos, impulsada por el creciente interés en asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio fue difundido a través de las redes oficiales de la misión diplomática, donde se recordó que las citas se abrirán exactamente en la hora indicada y solo podrán reservarse mediante el portal consular autorizado. Debido al elevado flujo de usuarios, se recomienda ingresar con anticipación para asegurar un cupo.

¿Quiénes pueden tramitar las visas B1/B2 para viajar a EE. UU.?

Tanto la visa B1 como la visa B2 son visas de no inmigrante, diseñadas para personas que desean ingresar a Estados Unidos de manera temporal. Sin embargo, las nuevas citas habilitadas estarán disponibles únicamente para quienes cumplan con los criterios del proceso regular y las actividades permitidas para cada categoría.

Para la visa B1 (negocios):

Personas que necesiten asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional o empresarial.

Quienes deseen liquidar una herencia.

Solicitantes que necesiten negociar contratos o realizar reuniones con socios comerciales.

Para la visa B2 (turismo):

Viajeros que deseen hacer turismo o vacaciones en Estados Unidos.

Personas que visiten a familiares o amigos.

Quienes busquen recibir tratamiento médico.

Participantes en eventos sociales organizados por organizaciones fraternales, sociales o de servicio.

Aficionados que participen en concursos, eventos musicales, deportivos o similares, siempre que no reciban pago.

Personas inscritas en cursos recreativos cortos, como talleres de cocina o arte, sin fines académicos ni créditos para un título.

Fines de viaje que no están permitidos con la visa de visitante

La visa B1/B2 permite ingresos temporales a Estados Unidos para negocios o turismo, pero existen actividades que requieren otras categorías de visa. No se puede utilizar una visa de visitante para: