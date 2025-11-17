En un anuncio sin precedentes desde la Casa Blanca, el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer el sistema FIFA PASS, una iniciativa que favorecerá a todos los extranjeros que cuenten con entradas para la Copa Mundial 2026: la posibilidad de acceder a entrevistas de visa prioritarias.

Esta sorpresiva medida tiene como finalidad simplificar el ingreso de millones de aficionados que se alistan para participar en el torneo de fútbol más grande de la historia. A continuación, los detalles y qué debes tomar en cuenta para esta gran ayuda para los que buscan viajar a EE. UU. por el sueño americano.

¿Cómo puedo acceder a la VISA americana comprando una entrada para el Mundial 2026?

Según información de SI.com y Medios de la FIFA, ahora los aficionados que posean entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que viajen a Estados Unidos tendrán acceso a un sistema prioritario para la obtención de citas para entrevistas de visa. Esta iniciativa ha sido impulsada por el Departamento de Estado de EE. UU. y representa un avance significativo en la organización más importante del fútbol.

¿Cómo puedo acceder a la VISA americana comprando una entrada para el Mundial 2026? / Foto: medios de la FIFA.

El lanzamiento del programa, denominado FIFA Priority Appointment Scheduling System (FIFA PASS), cuenta con la participación de destacados líderes, entre ellos el Presidente Donald J. Trump, el Secretario de Estado Marco Rubio, la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La presencia de todas estas autoridades resalta la importancia del evento deportivo y la intención del país de facilitar la llegada de millones de aficionados extranjeros. "Estados Unidos da la bienvenida al mundo", confirmó Infantino, subrayando que FIFA PASS será fundamental para asegurar que los seguidores puedan disfrutar del torneo sin complicaciones administrativas.

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, no dudó en expresar públicamente que es el momento adecuado para solicitar la visa, antes de que la demanda se dispare a medida que se acerque el inicio del torneo. Vale mencionar que los datos han sido corroborados con exactitud en los medios mencionados en líneas arriba.

¿Desde cuándo estará disponible el FIFA PASS?

Es bueno saber que el FIFA PASS se lanzará a principios de 2026, haciendo posible que los aficionados puedan iniciar el proceso de visa a través de la plataforma del Departamento de Estado.

Es bueno conocer que los visitantes de naciones que forman parte del Programa de Exención de Visa podrán también solicitar autorización de viaje mediante el sistema ESTA, facilitando así su acceso al evento más grande del fútbol mundial.