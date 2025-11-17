- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA con la Corte Suprema de EE. UU.: revisarán política que RECHAZA a inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo
Corte Suprema de EE. UU. confirmó la revisión de la cuestionada política que pone un alto al número de solicitantes de asilo. ¿Cómo perjudica a los inmigrantes?
Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió examinar una dura política que, en administraciones pasadas, limitaba la posibilidad de que los inmigrantes puedan solicitar asilo en la frontera con México, condicionando este derecho a la disponibilidad de espacio para procesar aquellas solicitudes. A continuación, todo lo que se sabe y qué podría pasar con los solicitantes extranjeros.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
Corte Suprema de EE. UU. revisará política que rechaza a inmigrantes la oportunidad de pedir asilo
Los medios internacionales, tales como AP, informaron sobre la última acción que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos: los magistrados revisarán ahora la apelación presentada por la administración Trump en relación con las decisiones de tribunales inferiores que invalidaron la práctica conocida como "metering".
Vale precisar que esta drástica medida permitía a los agentes fronterizos estadounidenses restringir el ingreso de migrantes que solicitaban asilo, impidiendo que pusieran un pie en territorio estadounidense.
A pesar de que Trump suspendió el sistema de asilo al inicio de su segundo mandato, la administración continuó presionando para que la corte interviniera, argumentando que los fallos judiciales carecían de un impacto práctico duradero, según afirmaron los defensores de la comunidad migrante.
Corte Suprema de Estados Unidos revisará política que rechaza a inmigrantes la oportunidad de pedir asilo.
Como se recuerda, la restricción fue implementada inicialmente durante la presidencia de Barack Obama, en respuesta a un aumento significativo de haitianos que llegaban al cruce principal hacia San Diego desde Tijuana, México. Posteriormente, se amplió a todos los cruces fronterizos desde México durante el primer mandato de Trump.
La práctica fue descontinuada en 2020, cuando la pandemia de coronavirus llevó al gobierno a imponer restricciones y, en 2021, el presidente Joe Biden formalizó la eliminación del "metering".
No obstante, el Departamento de Justicia expresó su interés en que los jueces evalúen el caso, argumentando que las decisiones judiciales eliminaron "una herramienta que las administraciones de ambos partidos consideraron esencial para gestionar el procesamiento de extranjeros inadmisibles durante los picos en la frontera".
Beneficios del asilo en EE. UU. y quiénes califican
Todos los extranjeros que buscan protección en Estados Unidos cuentan con la opción de solicitar asilo al llegar al país americano, esto sin importar si su ingreso fue legal o no. Para ser elegibles, deben evidenciar un temor fundado de persecución en su nación de origen, basado en motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico u opiniones políticas.
Asimismo, es importante saber que, si se les concede asilo, estas personas quedan protegidas de la deportación y pueden acceder a un empleo legal, reunirse con sus familiares inmediatos, solicitar la residencia legal y, luego, aspirar a la ciudadanía estadounidense. Este proceso les brinda la oportunidad de establecerse de manera permanente en la nación.
- 1
ALERTA con Walmart de Tiny Town Road: reportan desesperada EVACUACIÓN de clientes tras AMENAZA de paquete sospechoso
- 2
ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.
- 3
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90