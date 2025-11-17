Los criterios claves que deben cumplir AHORA los postulantes para obtener la Green Card.

Luego del levantamiento del cierre gubernamental y el aumento de las redadas contra inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se presentó una noticia alentadora para quienes buscan obtener la residencia permanente o Green Card.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció las mejoras implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en un contexto donde las solicitudes pendientes alcanzan cifras récord. Para Fox News, Noem destacó que USCIS ha optimizado la eficiencia en el procesamiento de trámites migratorios y abordó el tema de las visas H-1B o Green Card. ¿Qué se sabe al respecto?

USCIS: los criterios claves que deben cumplir los postulantes para obtener la Green Card

En conversación con dicho medio y la difusión de medios internacionales, la gobernadora, Kristi Noem, afirmó que ciertos criterios son innegociables para los solicitantes de visas o Green Card. Durante una entrevista con Fox News, explicó que su administración implementará controles estrictos para garantizar la integridad del proceso. A continuación, todo lo que se debe tomar en cuenta:

Todos los solicitantes no deben tener vínculos con grupos terroristas.

Los solicitantes deben ingresar al país por razones legítimas, como trabajar y residir de manera legal.

No se tolerará el apoyo a organizaciones que promuevan el odio hacia Estados Unidos. "Continuaremos utilizando nuestros programas de visas, pero queremos asegurarnos de que quienes lleguen lo hagan con intenciones legítimas", añadió Noem.

Asimismo, resaltó la mejora de USCIS con respecto al procesamiento de los trámites migratorios. "No solo hemos acelerado nuestros procesos, sino que también hemos incorporado mayor integridad a los programas de visas y a las tarjetas de residencia permanente", señaló Noem.

No dudó en resaltar la importancia de que los solicitantes actúen con honestidad y que se verifique que quienes desean ingresar al país lo hagan por razones legítimas.

¿Qué hacer si el trámite de Green Card está demorando y presentando dificultades?

Por otro lado, es importante conocer que, si un solicitante desea saber cómo va el trámite de su Green Card, pues siente que está demorando más de lo esperado, o si ha superado los plazos establecidos por USCIS, puedes encontrar una solución.

Accede al sitio web oficial de USCIS y dirígete a la sección de Tiempos de Procesamiento de Casos. En aquella área, encontrarás una herramienta que te permitirá verificar si es posible solicitar una actualización sobre el estado de tu caso.