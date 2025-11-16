ALERTA inmigrantes: nuevas leyes en California prometen BENEFICIOS CLAVES para miles de familias este año

California reafirma su postura como uno de los estados más activos en la defensa de sus comunidades inmigrantes. En los últimos meses, el gobernador Gavin Newsom firmó un conjunto de leyes que amplía la privacidad, seguridad y acceso a servicios públicos para millones de residentes sin importar su estatus migratorio. Estas normas buscan reducir el temor a operativos federales y reforzar garantías básicas en escuelas, hospitales y espacios públicos.

Nuevas protecciones frente a operativos migratorios: SB 580

Con la ley SB 580, aprobada el 12 de octubre de 2025, el estado actualiza sus protocolos de respuesta ante la presencia de agentes federales. La iniciativa, impulsada por la senadora María Elena Durazo, obliga a todas las agencias públicas a seguir lineamientos claros sobre cómo actuar frente a operativos migratorios sin comprometer la seguridad de las familias.

Nuevas leyes impulsan más protección para familias inmigrantes.

Además, se ordena la implementación de auditorías, capacitaciones y protección reforzada de bases de datos para evitar filtraciones o uso indebido de información sensible de los residentes.

Mayor privacidad para vendedores ambulantes: SB 635

La SB 635, aprobada el 7 de octubre de 2025, extiende protecciones clave para vendedores ambulantes y operadores de puestos móviles. La ley prohíbe que municipios o agencias locales compartan datos personales como direcciones, nombres o identificaciones con autoridades externas sin una orden judicial.

También impide que las ciudades soliciten información relacionada con el estatus migratorio para otorgar licencias comerciales y exige destruir antes del 1° de marzo de 2026 cualquier dato recolectado antes de 2026, salvo obligación legal en contrario. Adicionalmente, veta el uso de fondos públicos para actividades de control migratorio.

Otras leyes clave que fortalecen los derechos de familias migrantes

AB 49: escuelas convertidas en zonas seguras

Bloquea el ingreso de agentes migratorios a áreas no públicas sin orden judicial.

Restringe la divulgación de información estudiantil.

Obliga a actualizar protocolos estatales antes del 1° de diciembre de 2025.

Exige a distritos escolares adaptar sus normas internas antes de marzo de 2026.

SB 98: alertas y protocolos contra operativos en escuelas

Todas las escuelas deberán implementar un sistema de notificación ante la presencia de agentes de inmigración desde marzo de 2026.

Los planes en zonas de alto riesgo de incendios también deberán integrar medidas adicionales.

Tendrá vigencia hasta 2031.

SB 627: uso regulado de máscaras por policías

Desde julio de 2026, los agentes no podrán cubrir su rostro, salvo excepciones como operaciones encubiertas.

Todas las agencias deberán publicar reglas claras sobre su uso.

AB 1261: asesoría legal gratuita para jóvenes inmigrantes

Autoriza fondos estatales para brindar defensa legal a menores en procesos migratorios.

Prioriza a jóvenes no acompañados o en riesgo de deportación.

Entrará en vigor en cuanto exista presupuesto disponible.

SB 805: identificación visible para agentes sin uniforme

Desde enero de 2026, los oficiales sin uniforme deberán portar credencial visible durante cualquier intervención.

Las agencias deberán publicar sus protocolos antes de esta fecha.

SB 81: protección de la privacidad médica