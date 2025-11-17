¿Se evitó una tragedia? Recientemente, el Departamento de Policía de Clarksville, en Estados Unidos, decidió activar un operativo en el Walmart Neighborhood Market, ubicado en Tiny Town Road, esto luego de recibir una alerta al 911 sobre la presencia de un paquete sospechoso en el interior del local.

Según información de portales internacionales, tales como clarksvillenow.com, las autoridades acudieron al lugar para evaluar la situación y tomar las medidas correspondientes, garantizando la seguridad de los clientes y empleados. ¿Se reportaron heridos frente a esta repentina amenaza? AQUÍ todo lo que se sabe.

Walmart: reportan evacuación de clientes tras amenaza de paquete sospechoso

A través de los últimos informes policiales, se conoció que el Departamento de Policía de Clarksville atendió una alerta en el Walmart Neighborhood Market tras recibir una preocupante llamada al 911, donde se difundió el mensaje de la presencia de un insólito paquete en el establecimiento, el cual podría generar graves consecuencias.

Walmart: confirman reciente evacuación de tienda tras amenaza de paquete sospechoso. (Foto de la CPD).

Según el portavoz de la policía, Scott Beaubien, la gerencia del supermercado evacuó de manera inmediata a los clientes y el área fue acordonada por las autoridades. Asimismo, se solicitó a la ciudadanía que evite la zona hasta que la situación se normalizara. De igual manera, los trabajadores fueron desalojados para evitar alguna tragedia.

Una vez en el lugar, la policía de Chicago (CPD) señaló que el objeto en cuestión era una sonda de temperatura que, por su apariencia, había generado alarma al parecerse a un artefacto explosivo. Beaubien informó que la zona fue despejada y el mercado ha reanudado sus operaciones normales. Agradeció al público por su comprensión y paciencia mientras se aseguraba la seguridad de todos en el área.

"La zona ha sido despejada y el mercado ha reanudado su actividad habitual. Gracias al público por su paciencia mientras los agentes garantizaban la seguridad de todos en la zona", expresó el portavoz de la policía, Beaubien.

¿Por qué Walmart resalta, a comparación de otras, en Estados Unidos?

Reconocida en todas partes del mundo, la cadena de supermercados Walmart se diferencia de otras por sus atractivas ofertas y la gran afluencia de clientes que recibe a diario.

En Estados Unidos, este establecimiento se destaca por ser el más concurrido, de acuerdo con datos proporcionados por los propios clientes. No obstante, también es uno de los que más reporta incidentes en lo que va del año.