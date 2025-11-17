MUCHA ATENCIÓN a Walmart: sospechosos estafan a ancianos con iPhones y los abandonan en la tienda

El Departamento de Policía de Cullman, Alabama, ha arrestado a dos residentes de Georgia acusados de fraude dirigido a personas mayores. Los sospechosos, Kevonta Doneterrece Price y Tiffany Carter, están acusados de atraer a ancianos a sus vehículos, engañarlos para que compren productos a su nombre y luego abandonarlos en tiendas de Walmart. La investigación sigue en curso y se esperan más cargos. Este caso subraya la importancia de estar alerta frente a las estafas que afectan a los adultos mayores.

Estafadores obligaron a ancianos a comprar iPhones y los abandonaron en Walmart.

Arrestan a sospechosos que estafan a ancianos con iPhones y los abandonan en la tienda

Según el Departamento de Policía de Cullman, los arrestos de Price y Carter ocurrieron el viernes pasado en el Walmart de Olive St. SW. La policía había estado investigando una serie de delitos en los que los sospechosos abordaban a personas mayores, las convencían de subir a su vehículo y las llevaban a diferentes tiendas Walmart.

Una vez allí, utilizaban la información personal de las víctimas para abrir cuentas fraudulentas de AT&T y comprar nuevos iPhones, dejando a las víctimas con una deuda considerable.

"Los sospechosos se acercaban a personas mayores en el área de Cullman, las persuadían para que subieran a su vehículo y luego las llevaban a las tiendas Walmart, donde utilizaban sus datos personales para realizar compras fraudulentas", informó el Departamento de Policía de Cullman. En algunos casos, los estafadores dejaban a las víctimas abandonadas en el estacionamiento de Walmart, sin medios para regresar a sus hogares.

Los dos sospechosos fueron detenidos después de intentar estafar a otra persona mayor. Ahora enfrentan cargos por explotación financiera de ancianos en segundo grado e intento de robo de propiedad en tercer grado. La policía sigue investigando el caso y es probable que se presenten más cargos en un futuro cercano.

¿Cómo prevenir estafas a personas mayores? Consejos de la policía

El Departamento de Policía de Cullman hace un llamado a la comunidad para que hable con sus familiares y conocidos sobre las estafas comunes que afectan a personas vulnerables, especialmente a los adultos mayores. Las autoridades instan a informar a los mayores sobre los riesgos de compartir información personal y financiera con extraños, y a estar siempre alertas ante comportamientos sospechosos.

Según el Departamento de Policía de Cullman, "Es fundamental que los amigos, familiares y vecinos se mantengan informados sobre las estafas y alerten a los adultos mayores sobre las tácticas utilizadas por los delincuentes".

Cualquier persona que crea haber sido víctima de estos fraudes o que tenga información relevante para la investigación puede comunicarse con el Departamento de Policía de Cullman al 256-734-1434.