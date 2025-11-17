- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
MUCHA ATENCIÓN a Walmart: sospechosos estafan a ancianos con iPhones y los abandonan en la tienda
En Alabama, dos personas de Georgia fueron arrestadas por estafar a adultos mayores para obtener iPhones y planes móviles, abandonándolos luego en un Walmart.
El Departamento de Policía de Cullman, Alabama, ha arrestado a dos residentes de Georgia acusados de fraude dirigido a personas mayores. Los sospechosos, Kevonta Doneterrece Price y Tiffany Carter, están acusados de atraer a ancianos a sus vehículos, engañarlos para que compren productos a su nombre y luego abandonarlos en tiendas de Walmart. La investigación sigue en curso y se esperan más cargos. Este caso subraya la importancia de estar alerta frente a las estafas que afectan a los adultos mayores.
Estafadores obligaron a ancianos a comprar iPhones y los abandonaron en Walmart.
PUEDES VER: ALERTA en el estacionamiento de Walmart en Newington: feroz enfrentamiento derivó en TIROTEO y arresto, ¿el motivo?
Arrestan a sospechosos que estafan a ancianos con iPhones y los abandonan en la tienda
Según el Departamento de Policía de Cullman, los arrestos de Price y Carter ocurrieron el viernes pasado en el Walmart de Olive St. SW. La policía había estado investigando una serie de delitos en los que los sospechosos abordaban a personas mayores, las convencían de subir a su vehículo y las llevaban a diferentes tiendas Walmart.
Una vez allí, utilizaban la información personal de las víctimas para abrir cuentas fraudulentas de AT&T y comprar nuevos iPhones, dejando a las víctimas con una deuda considerable.
"Los sospechosos se acercaban a personas mayores en el área de Cullman, las persuadían para que subieran a su vehículo y luego las llevaban a las tiendas Walmart, donde utilizaban sus datos personales para realizar compras fraudulentas", informó el Departamento de Policía de Cullman. En algunos casos, los estafadores dejaban a las víctimas abandonadas en el estacionamiento de Walmart, sin medios para regresar a sus hogares.
Los dos sospechosos fueron detenidos después de intentar estafar a otra persona mayor. Ahora enfrentan cargos por explotación financiera de ancianos en segundo grado e intento de robo de propiedad en tercer grado. La policía sigue investigando el caso y es probable que se presenten más cargos en un futuro cercano.
¿Cómo prevenir estafas a personas mayores? Consejos de la policía
El Departamento de Policía de Cullman hace un llamado a la comunidad para que hable con sus familiares y conocidos sobre las estafas comunes que afectan a personas vulnerables, especialmente a los adultos mayores. Las autoridades instan a informar a los mayores sobre los riesgos de compartir información personal y financiera con extraños, y a estar siempre alertas ante comportamientos sospechosos.
Según el Departamento de Policía de Cullman, "Es fundamental que los amigos, familiares y vecinos se mantengan informados sobre las estafas y alerten a los adultos mayores sobre las tácticas utilizadas por los delincuentes".
Cualquier persona que crea haber sido víctima de estos fraudes o que tenga información relevante para la investigación puede comunicarse con el Departamento de Policía de Cullman al 256-734-1434.
- 1
ALERTA con Walmart de Tiny Town Road: reportan desesperada EVACUACIÓN de clientes tras AMENAZA de paquete sospechoso
- 2
ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.
- 3
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90