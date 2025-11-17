- Hoy:
ALERTA en el estacionamiento de Walmart en Newington: feroz enfrentamiento derivó en TIROTEO y arresto, ¿el motivo?
Un altercado ocurrido en el estacionamiento de Walmart en Newington se tornó violento, resultando en un disparo y heridas leves para las personas implicadas.
El pasado domingo, un altercado en el estacionamiento del Walmart ubicado en la Berlin Turnpike, en Newington (Connecticut), terminó con un disparo y la detención de un hombre, informó la autoridad policial local. El incidente se originó por una discusión sobre un lugar para estacionar y escaló rápidamente a la violencia.
PUEDES VER: ALERTA con Walmart de Tiny Town Road: reportan desesperada EVACUACIÓN de clientes tras AMENAZA de paquete sospechoso
Feroz enfrentamiento en el estacionamiento de Walmart en Newington derivó en tiroteo y arresto: ¿cuál fue el motivo?
Según el Departamento de Policía de Newington, los agentes fueron enviados al área tras recibir un aviso sobre una pelea y un posible herido por arma de fuego. Mientras se dirigían al Walmart, también se les informó que "una de las personas portaba un arma de fuego y que alguien había resultado herido".
La investigación preliminar reveló que todo comenzó cuando Rashawn Harris, de 26 años y residente de Maryland, se acercó a un conductor que intentaba retroceder para estacionar. El conductor bajó de su vehículo, lo confrontó y se desató una discusión verbal que derivó en un enfrentamiento físico.
Durante la pelea, los policías indicaron que el conductor, quien posee un permiso válido para portar arma, desenfundó su pistola y disparó una única vez. Afortunadamente, no hubo heridos por bala, aunque ambas partes resultaron lesionadas por el forcejeo.
Un hombre de Maryland fue arrestado tras una pelea en el Walmart de Newington el domingo.
Arresto, cargos y situación de la investigación
El agresor fue identificado como Rashawn Harris, de Maryland. Fue arrestado y enfrenta un cargo de "alteración del orden público en segundo grado" ("breach of peace in the second degree"), según informaron las autoridades. Harris quedó detenido bajo una fianza de 5.000 dólares y se presentó ante el Tribunal Superior de New Britain al día siguiente.
El Departamento de Policía de Newington también señaló que "esta investigación sigue en curso" y, hasta el momento, no se han revelado más detalles. Según reporta Eyewitness News, las autoridades continúan recopilando evidencia y entrevistando testigos.
