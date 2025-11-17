Preocupante situación. Recientemente, las autoridades locales de Falmouth, en Estados Unidos, no dudaron en reportar la inmediata búsqueda de un hombre acusado de haber robado cometido un agresivo asalto en una tienda Walmart por la noche. Aquel sospechoso habría cometido el lamentable hecho enmascarado y armado con una pistola. AQUÍ todo sobre el hecho y si hubo heridos.

Reportan la intensa búsqueda de hombre enmascarado y armado que robó en Walmart

'News Center Maine', otros medios y los reportes policiales señalaron que, un individuo enmascarado y armado con una pistola, del cual no se conoce ningún dato al respecto, perpetró un asalto en un Walmart de Falmouth la noche del viernes 14 de noviembre, la cual es muy conocida en el país norteamericano.

Según los informes, el hecho tuvo lugar poco antes de las 8 p. m., cuando el asaltante exigió el dinero de la caja registradora, según un comunicado emitido por la policía local.

Luego de obtener el efectivo, tras el temor de los presentes, el sospechoso se dio a la fuga en un vehículo, según se detalla en la información oficial. Afortunadamente, no se registraron heridos durante el incidente. No obstante, hasta ahora, no se llevó a cabo el arresto del sujeto.

Las autoridades, por el momento, han solicitado a cualquier persona que posea información relevante que se comunique con el Departamento de Policía de Falmouth al 207-781-2300. Asimismo, asistir al centro policial por si ubican su paradero.

¿Qué dijo Doug McMillon tras su renuncia a Walmart?

Hace unos días, luego de reflexionar sobre su tiempo al frente de Walmart, Doug se pronunció tras su irrevocable renuncia: "Servir como director ejecutivo ha sido un gran honor. Estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestros asociados han logrado y agradecido por su dedicación a nuestros clientes y a las comunidades que atendemos".

Además, para calmar su salida de un momento a otro, se conoció que Doug continuará en el Consejo de Administración hasta la próxima junta general de accionistas. El próximo líder será Furner.