ATENCIÓN inmigrantes: USCIS revela los BENEFICIOS OCULTOS de presentar tus trámites en línea

USCIS impulsa una transformación digital que ya está cambiando la manera en que miles de inmigrantes gestionan sus trámites. Presentar solicitudes en línea no solo evita pasos presenciales, sino que también agiliza el proceso, reduce demoras y mejora la seguridad del manejo de documentos.

El sistema electrónico permite que los usuarios reciban notificaciones en tiempo real, consulten el avance de su caso desde cualquier dispositivo y carguen evidencia sin acudir a una oficina. Con este modelo, USCIS busca modernizar la atención y descongestionar el sistema migratorio en todo el país.

Las solicitudes en línea permiten un control más seguro y rápido del estatus migratorio.

USCIS: ¿Qué ventajas ofrece presentar tus trámites migratorios en línea?

Según USCIS, los beneficios más importantes de usar la plataforma digital incluyen:

Acceso a toda la correspondencia de tu trámite en un solo lugar.

Subida rápida de evidencia y documentos adicionales.

Alertas instantáneas sobre cambios en tu caso y mensajes seguros con la agencia.

Consulta permanente del estatus y posibilidad de actualizar tu información personal.

Formularios más utilizados en el sistema de USCIS

USCIS cuenta con múltiples categorías de formularios, entre ellos familiares, laborales y humanitarios. Entre los más presentados por los solicitantes se encuentran:

N-400 – Solicitud de naturalización.

– Solicitud de naturalización. I-9 – Verificación de elegibilidad de empleo.

– Verificación de elegibilidad de empleo. I-485 – Ajuste de estatus.

– Ajuste de estatus. I-765 – Autorización de empleo.

¿Qué necesitas para crear una cuenta en USCIS en línea?

Para registrarte y usar la plataforma digital, debes contar con: