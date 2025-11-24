Aviso importante: recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que, a partir del próximo 1 de enero de 2026, se implementarán drásticos cambios en las tarifas de varios formularios migratorios. Estos sorpresivos incrementos se darán debido a la inflación observada entre julio de 2024 y julio de 2025, así como lo confirmó la legislación H.R. 1. AQUÍ más detalles.

A partir de fecha, los costos de asilo y permisos en EE. UU. aumentarán

Vale resaltar que esta última medida de USCIS tendrá un fuerte impacto en las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y el estatus de protección temporal (TPS) en EE. UU. Todos los extranjeros que envíen sus solicitudes con un matasellos posterior a la fecha establecida, tendrán que adjuntar también el monto actualizado correspondiente.

A continuación, te compartimos el incremento de los costos y la radical medida de USCIS con respecto a estos trámites migratorios en la nación de Trump:

Cuota anual para solicitantes de asilo : Tarifa anterior: $100 - Nueva tarifa: $102.

: Tarifa anterior: $100 - Nueva tarifa: $102. Formulario I-765 (EAD) – Solicitud inicial para asilo : Tarifa anterior: $550 - Nueva tarifa: $560.

: Tarifa anterior: $550 - Nueva tarifa: $560. Formulario I-765 (EAD) – Solicitud inicial para beneficiarios de parole : Tarifa anterior: $550 - Nueva tarifa: $560.

: Tarifa anterior: $550 - Nueva tarifa: $560. Formulario I-765 (EAD) – Renovación o extensión para parole: Tarifa anterior: $275 - Nueva tarifa: $280.

Tarifa anterior: $275 - Nueva tarifa: $280. Formulario I-765 (EAD) – Solicitud inicial para TPS : Tarifa anterior: $550 - Nueva tarifa: $560.

: Tarifa anterior: $550 - Nueva tarifa: $560. Formulario I-765 (EAD) – Renovación o extensión para TPS : Tarifa anterior: $275 - Nueva tarifa: $280.

: Tarifa anterior: $275 - Nueva tarifa: $280. Formulario I-131 (Parte 9) – EAD solicitado con autorización de nuevo periodo de parole (Re-parole): Tarifa anterior: $275 - Nueva tarifa: $280.

(Re-parole): Tarifa anterior: $275 - Nueva tarifa: $280. Formulario I-821 – Solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS): Tarifa anterior: $500 - Nueva tarifa: $510.

Formularios que continúan con su tarifa y no tendrán cambios en 2026

Formulario I-589 – Solicitud inicial de asilo : su tarifa de $100 se mantiene.

: su tarifa de $100 se mantiene. Formulario I-765 (EAD) – Renovación para solicitantes de asilo : su tarifa de $275 seguirá en el 2026.

: su tarifa de $275 seguirá en el 2026. Formulario I-360 – Petición para Jóvenes Inmigrantes Especiales: la tarifa de $250 no tendrá cambios.

¿Cuál es la razón principal de estos incrementos en los trámites migratorios específicos?

Cabe mencionar que USCIS realizó estos ajustes anuales en sus tarifas con el fin de adaptarse a la inflación, lo que hace posible que se pueda cubrir los costos operativos asociados al procesamiento de solicitudes.

Además, esta medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema migratorio, evitando que se lleve a cabo una dependencia total de los fondos públicos de EE. UU.