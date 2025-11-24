¿Una rebanada de la pizza de Costco es MEJOR para ti que una barra de proteína? Este es el debate viral que divide a Internet

Un reciente video publicado en Instagram encendió la conversación en redes sociales de Estados Unidos al comparar el contenido nutricional de una rebanada de pizza de Costco con el de varias barras de proteína muy populares.

La usuaria señala que la pizza con queso de Costco tendría mejor relación calorías-proteínas que algunas barras.

La publicación detalla que una sola porción de esta pizza contiene 710 calorías y 44 gramos de proteína, lo que equivale a una proporción de aproximadamente 16 calorías por cada gramo de proteína. El debate no tardó en surgir en los comentarios.

¿Es una rebanada de la pizza de Costco mejor para ti que una barra de proteína?

El clip captó rápidamente la atención de los usuarios, quienes destacaron la impresionante cantidad de proteína que ofrece una rebanada de pizza por un precio relativamente bajo. Algunos comentarios reflejaron sorpresa y entusiasmo:

"Este es el tipo de matemáticas que necesito en mi vida", escribió un usuario. "¿Dónde más puedo conseguir 44 gramos de proteína por menos de $2? ¡Y sin cocinar ni lavar platos!", agregó otro.

Este tipo de comparaciones ha llevado a muchos a replantearse los métodos tradicionales para alcanzar las metas de proteína diaria. Una porción de pizza de Costco en Estados Unidos, por sí sola, podría competir con varias barras de proteína en cuanto a cantidad de proteína por dólar.

Más que proteína: la importancia de la calidad nutricional

Sin embargo, varios usuarios hicieron hincapié en que la proteína no lo es todo. La pizza, aunque rica en proteínas, también contiene ingredientes y nutrientes que podrían no ser ideales para la salud si se consumen en exceso.

"Lo importante no es solo la cantidad de proteína, sino también la calidad de los ingredientes. La pizza puede tener proteína, pero sus componentes inflamatorios podrían superar sus beneficios", comentó un internauta. "Afortunadamente, muchas personas consideran el perfil nutricional completo, no solo la proteína", añadió otro.

En definitiva, aunque la pizza de Costco puede ser una fuente sorprendentemente alta de proteína, no debería reemplazar una dieta equilibrada. Aún así, disfrutar de una rebanada de vez en cuando podría ser una forma divertida y práctica de sumar proteínas sin complicaciones.