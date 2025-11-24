ALERTA a nivel nacional con Walmart y Amazon: retiran hervidores tras reportarse QUEMADURAS GRAVES en todo EE. UU.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC) ha emitido una advertencia nacional sobre ciertos hervidores eléctricos portátiles para automóvil vendidos en plataformas como Amazon y Walmart. La alerta surge tras múltiples reportes de usuarios que sufrieron quemaduras mientras utilizaban estos dispositivos.

Hervidores eléctricos portátiles para auto con fallas, distribuidos por BLONGKY.

El aviso se enfoca principalmente en el modelo Blongky 'FCC 390 Pro', identificado como un riesgo significativo para la seguridad de los consumidores. Se recomienda extremar precauciones y revisar el uso de este producto para evitar accidentes.

Walmart y Amazon retiran hervidores eléctricos portátiles para automóviles tras reportes de quemaduras en Estados Unidos

Según la CPSC, "el hervidor eléctrico portátil para coche Blongky, modelo 'FCC 390 Pro', tiene un mecanismo de tapa defectuoso que puede abrirse inesperadamente, provocando la salida de vapor caliente o agua hirviendo, lo que representa un riesgo de quemaduras". La agencia confirmó nueve incidentes de quemaduras, incluyendo al menos un caso de quemadura de segundo grado.

Estos hervidores se vendieron a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Walmart y vendedores externos en eBay, con precios que oscilaban entre 17 y 40 dólares, y estaban disponibles en gris topo y blanco.

Recomendaciones de seguridad de la CPSC para consumidores

Aunque la CPSC solicitó a Blongky retirar los productos afectados, la empresa no ha emitido un retiro formal hasta el momento. Por ello, la agencia enfatiza: "Los consumidores deben dejar de usar el aparato de inmediato" y recomienda "desechar el dispositivo de forma segura para evitar el riesgo de que la tapa falle y salga líquido caliente". Para protegerse, los usuarios deben:

Verificar el número de modelo: asegúrese de que su hervidor sea el modelo 'FCC 390 Pro'.

Suspender su uso inmediatamente si poseen este modelo.

Seguir las instrucciones de la CPSC para la disposición segura del producto.

La CPSC recuerda que la seguridad del consumidor es una prioridad y que cualquier riesgo relacionado con la exposición a agua hirviendo o vapor debe tomarse en serio.