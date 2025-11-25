Supermercados en Thanksgiving: estas tiendas NO brindarán ATENCIÓN este 27 de noviembre.

- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
ALERTA con los supermercados en Thanksgiving 2025: estas son las tiendas de Nueva York que NO brindarán ATENCIÓN este 27 de noviembre
Conoce en esta nota qué supermercados y tiendas de Nueva York no atenderán este 27 de noviembre y qué otros tendrán horarios reducidos por el Thanksgiving 2025.
A pocos días de celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, muchos ciudadanos y extranjeros se encuentran realizando sus compras y ultimando detalles para esperar la llegada de la fecha en familia y reunirse en la tradicional cena festiva. A continuación, en Líbero te revelamos qué tiendas de Nueva York no estarán brindando atención y qué otros ofrecerán unos horarios totalmente diferentes.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos
Supermercados en Thanksgiving: estas tiendas de Nueva York NO atenderán este 27 de noviembre
Este 27 de noviembre, con motivo del Thanksgiving 2025, diversas cadenas de supermercados y tiendas a nivel nacional en todo EE. UU. modificarán sus horarios, incluso, algunos cancelarán este día de trabajo, pues muchas empresas toman la decisión que sus empleados pasen la festividad en unión con sus familias. Nueva York no es la excepción.
Thanksgiving 2025: conoce cuáles son las tiendas de Nueva York que no atenderán este 27 de noviembre.
AQUÍ te compartimos qué grandes mayoristas y otros minoristas en Nueva York no abrirán sus puertas este jueves 27 de noviembre 2025.
- Aldi
- Walmart
- Target
- Costco
- Best Buy
- Sam's Club
- Trader Joe's
- Lowe's
- Hobby Lobby
- REI
- Dick's Sporting Goods
Otras populares tiendas de este estado de EE. UU. que no brindarán atención ni disponibilidad en esta festividad:
- Macy's, JCPenney, Kohl's, TJ Maxx, Marshalls y Home Goods. (Tiendas por Departamento)
- Home Depot, Ace Hardware e IKEA. (Tiendas de mejora para el hogar)
- Gap, Old Navy, Banana Republic y Athleta. (Cadena de ropa)
- Petco y PetSmart (Tiendas de mascota)
Estas son las tiendas con horarios reducidos para el Thanksgiving 2025
- Whole Foods: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Meijer: de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Food Lion: todas sus tiendas situadas en este estado atenderán hasta las 3:00 p.m.
- 1
ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos
- 2
PÉSIMA NOTICIA que afectará a inmigrantes legales e indocumentados: EE.UU. cambiaría requisitos para acceder a beneficios fiscales
- 3
ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: estas son las acciones que pueden provocar la REVOCACIÓN de tu Green Card, según USCIS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90