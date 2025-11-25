0
EN VIVO
Barcelona vs Chelsea por Champions League

ALERTA con los supermercados en Thanksgiving 2025: estas son las tiendas de Nueva York que NO brindarán ATENCIÓN este 27 de noviembre

Conoce en esta nota qué supermercados y tiendas de Nueva York no atenderán este 27 de noviembre y qué otros tendrán horarios reducidos por el Thanksgiving 2025.

Melanni Miranda
Supermercados en Thanksgiving: estas tiendas NO brindarán ATENCIÓN este 27 de noviembre.
Supermercados en Thanksgiving: estas tiendas NO brindarán ATENCIÓN este 27 de noviembre. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

A pocos días de celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, muchos ciudadanos y extranjeros se encuentran realizando sus compras y ultimando detalles para esperar la llegada de la fecha en familia y reunirse en la tradicional cena festiva. A continuación, en Líbero te revelamos qué tiendas de Nueva York no estarán brindando atención y qué otros ofrecerán unos horarios totalmente diferentes.

FinCEN refuerza el control de compras en efectivo en EE.UU.

PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos

Supermercados en Thanksgiving: estas tiendas de Nueva York NO atenderán este 27 de noviembre

Este 27 de noviembre, con motivo del Thanksgiving 2025, diversas cadenas de supermercados y tiendas a nivel nacional en todo EE. UU. modificarán sus horarios, incluso, algunos cancelarán este día de trabajo, pues muchas empresas toman la decisión que sus empleados pasen la festividad en unión con sus familias. Nueva York no es la excepción.

EE. UU.

Thanksgiving 2025: conoce cuáles son las tiendas de Nueva York que no atenderán este 27 de noviembre.

AQUÍ te compartimos qué grandes mayoristas y otros minoristas en Nueva York no abrirán sus puertas este jueves 27 de noviembre 2025.

  • Aldi
  • Walmart
  • Target
  • Costco
  • Best Buy
  • Sam's Club
  • Trader Joe's
  • Lowe's
  • Hobby Lobby
  • REI
  • Dick's Sporting Goods

Otras populares tiendas de este estado de EE. UU. que no brindarán atención ni disponibilidad en esta festividad:

  • Macy's, JCPenney, Kohl's, TJ Maxx, Marshalls y Home Goods. (Tiendas por Departamento)
  • Home Depot, Ace Hardware e IKEA. (Tiendas de mejora para el hogar)
  • Gap, Old Navy, Banana Republic y Athleta. (Cadena de ropa)
  • Petco y PetSmart (Tiendas de mascota)

Estas son las tiendas con horarios reducidos para el Thanksgiving 2025

  • Whole Foods: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Meijer: de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Food Lion: todas sus tiendas situadas en este estado atenderán hasta las 3:00 p.m.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos

  2. PÉSIMA NOTICIA que afectará a inmigrantes legales e indocumentados: EE.UU. cambiaría requisitos para acceder a beneficios fiscales

  3. ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: estas son las acciones que pueden provocar la REVOCACIÓN de tu Green Card, según USCIS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano