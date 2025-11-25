Supermercados en Thanksgiving: estas tiendas NO brindarán ATENCIÓN este 27 de noviembre.

A pocos días de celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, muchos ciudadanos y extranjeros se encuentran realizando sus compras y ultimando detalles para esperar la llegada de la fecha en familia y reunirse en la tradicional cena festiva. A continuación, en Líbero te revelamos qué tiendas de Nueva York no estarán brindando atención y qué otros ofrecerán unos horarios totalmente diferentes.

Supermercados en Thanksgiving: estas tiendas de Nueva York NO atenderán este 27 de noviembre

Este 27 de noviembre, con motivo del Thanksgiving 2025, diversas cadenas de supermercados y tiendas a nivel nacional en todo EE. UU. modificarán sus horarios, incluso, algunos cancelarán este día de trabajo, pues muchas empresas toman la decisión que sus empleados pasen la festividad en unión con sus familias. Nueva York no es la excepción.

Thanksgiving 2025: conoce cuáles son las tiendas de Nueva York que no atenderán este 27 de noviembre.

AQUÍ te compartimos qué grandes mayoristas y otros minoristas en Nueva York no abrirán sus puertas este jueves 27 de noviembre 2025.

Aldi

Walmart

Target

Costco

Best Buy

Sam's Club

Trader Joe's

Lowe's

Hobby Lobby

REI

Dick's Sporting Goods

Otras populares tiendas de este estado de EE. UU. que no brindarán atención ni disponibilidad en esta festividad:

Macy's, JCPenney, Kohl's, TJ Maxx, Marshalls y Home Goods. (Tiendas por Departamento)

Home Depot, Ace Hardware e IKEA. (Tiendas de mejora para el hogar)

Gap, Old Navy, Banana Republic y Athleta. (Cadena de ropa)

Petco y PetSmart (Tiendas de mascota)

Estas son las tiendas con horarios reducidos para el Thanksgiving 2025