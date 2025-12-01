ALERTA viajeros: TSA PROHIBE nuevos artículos en el equipaje de mano desde diciembre 2025

La Administración de Seguridad en el Transporte endureció su revisión en los puntos de control, reforzando la lista de artículos que no pueden viajar en la cabina. Los agentes están autorizados a confiscar cualquier objeto que ponga en riesgo la seguridad aérea, incluso si el pasajero no sabía que era prohibido. La TSA recalca que armas de fuego, municiones y cualquier dispositivo similar quedan fuera del equipaje de mano. Esto incluye pistolas de aire, bengalas, petardos, silenciadores y pólvora.

A esta categoría se suman herramientas y elementos afilados: cúteres, navajas, sierras, espadas, dardos, piquetas, sacacorchos con cuchilla y cuchillos de cualquier tamaño. Muchos de estos objetos sí pueden viajar en equipaje facturado, siempre que cumplan las reglas específicas del transportista.

Revisa la lista de objetos que la TSA no permitirá en tu equipaje de mano.

Comida, bebidas y hielo seco: las reglas que siempre revisan

Los pasajeros pueden llevar alimentos, pero si están empacados con hielo o compresas frías, deben permanecer completamente congelados al llegar al control; si comienzan a derretirse, serán retirados. Los productos perecederos congelados en hielo seco también están permitidos con un límite de 2,2 kg, debidamente ventilados y etiquetados. Los líquidos y geles mayores a 95 g deben ir en el equipaje facturado.

Las bebidas con más de 70 % de alcohol están prohibidas por completo. Las de menor graduación pueden llevarse siempre que cumplan con la regla 3-1-1, es decir, envases de máximo 100 ml dentro de una bolsa plástica transparente.

Artículos poco conocidos que también prohíbe la TSA

Algunos objetos se vetan por su apariencia o composición, aunque no parezcan peligrosos. Entre ellos:

Bolas de nieve con más de 95 ml de líquido.

con más de 95 ml de líquido. Galletas navideñas inglesas , que contienen pequeños explosivos internos.

, que contienen pequeños explosivos internos. Almohadillas térmicas de gel , sujetas a normas de líquidos.

, sujetas a normas de líquidos. Bola mágica 8 , que suele exceder la cantidad de líquido permitida.

, que suele exceder la cantidad de líquido permitida. Samsung Galaxy Note 7, prohibido por orden federal debido a riesgos de combustión.

La TSA recuerda que, aunque un artículo no esté explícitamente en la lista, el oficial del punto de control puede decidir su aprobación o retención si considera que representa un riesgo. Para verificar artículos específicos, los viajeros pueden consultar la app MyTSA o la guía oficial disponible en línea.