Donald Trump ESTALLA: "No los quiero en nuestro país" y lanza DURA AMENAZA contra quienes se aprovechan de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia tras lanzar un duro mensaje contra un grupo específico de inmigrantes cuyos procesos migratorios ya se encuentran suspendidos. Durante una reunión de gabinete, el mandatario aseguró que ciertos extranjeros “se aprovechan” del país y afirmó que él no los quiere en territorio estadounidense.

En su intervención, Trump cuestionó directamente a la comunidad somalí, señalando que no contribuyen a Estados Unidos y que “solo se quejan”. Según relató, quienes llegan desde situaciones extremas no deberían criticar al país que los recibe y pidió que “regresen de donde vinieron”.

Trump vuelve a generar tensión con fuertes comentarios.

Críticas hacia el gobernador de Minnesota

El pronunciamiento del presidente se originó a partir de preguntas sobre el gobernador de Minnesota, Tim Walz, estado donde reside una de las poblaciones somalíes más grandes del país. Trump fue consultado sobre si Walz debía asumir responsabilidades por un caso de fraude al sistema de asistencia social en el que, de acuerdo con autoridades judiciales, estarían involucrados miembros de esa comunidad.

Trump aseguró haber escuchado que “miles de millones de dólares” habrían sido robados en ese estado y reiteró que quienes participan en esos delitos “no aportan nada”. Aunque reconoció que sus comentarios podrían ser considerados políticamente incorrectos, insistió en que no desea que esas personas permanezcan en Estados Unidos.

Señalamientos a Somalia e Ilhan Omar

El presidente también cuestionó la situación de Somalia, país del que dijo “carecer de estructura” y enfrentarse a conflictos permanentes. Dentro de sus declaraciones incluyó a la congresista Ilhan Omar, de origen somalí, a quien acusó de atacar la Constitución y de rodearse de “gente que no respeta al país”.

Omar respondió rápidamente a través de su cuenta oficial de X, donde afirmó que la fijación del presidente hacia ella es “preocupante” y expresó que espera que Trump “reciba la ayuda que necesita”.