ALERTA inmigrantes: Estados Unidos alista PROHIBICIÓN de ingreso para ciudadanos de más de 30 países

En Washington crece la expectativa por un posible cambio drástico en la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Diversos reportes apuntan a que la Casa Blanca analiza extender su lista de países restringidos, una medida que podría transformar el panorama para miles de migrantes y viajeros.

La propuesta surge en un contexto de alta tensión política y de renovadas exigencias de seguridad nacional. Aunque aún no existe un documento oficial, las filtraciones y declaraciones de altos funcionarios indican que el gobierno se prepara para dar un giro de gran alcance.

Viajeros e inmigrantes enfrentan incertidumbre ante la próxima decisión.

Por qué se habla de una expansión del veto migratorio

La discusión tomó fuerza luego de un ataque armado en Washington, D. C., que dejó a un agente de la Guardia Nacional muerto y a otro gravemente herido. El sospechoso, de origen afgano, reactivó el debate sobre fallas en los filtros de seguridad y condujo a pedidos inmediatos para endurecer el ingreso al país.

Tras ese incidente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que recomendó una “prohibición total de viajes” para naciones que, según su evaluación, representan riesgos significativos para EE. UU. Esa postura abriría la puerta a incluir más de una decena de países adicionales a la lista ya vigente.

Qué países están restringidos actualmente y cuáles podrían sumarse

Hasta mediados de 2025, existe una prohibición absoluta para ciudadanos de 12 naciones, entre ellas Afganistán, Irán, Somalia, Sudán y Yemen. Además, otras siete mantienen controles parciales que afectan principalmente visas de larga duración o entradas específicas.

Según medios estadounidenses, la nueva propuesta elevaría el total a cerca de 30 países, o incluso 32. Sin embargo, la administración aún no ha revelado qué naciones integrarán el grupo ampliado. Por ahora, todo se basa en declaraciones públicas y borradores internos sin confirmación oficial.

Qué consecuencias tendría una lista más amplia

Congelación de trámites migratorios: una expansión del veto podría paralizar solicitudes de visas, residencia, ciudadanía, refugio o reunificación familiar.

una expansión del veto podría paralizar solicitudes de visas, residencia, ciudadanía, refugio o reunificación familiar. Afectación directa a migración legal: no solo impactaría a quienes quieren viajar por turismo, sino también a quienes buscan procesos migratorios formales.

no solo impactaría a quienes quieren viajar por turismo, sino también a quienes buscan procesos migratorios formales. Mayor estigmatización: la retórica utilizada por algunos funcionarios ha generado preocupación en comunidades ya vulnerables, que temen un aumento en discriminación o vigilancia.

Qué falta definir y por qué reina la incertidumbre

El gobierno aún no ha publicado el listado oficial ni la fecha exacta en la que la medida podría entrar en vigor. Tampoco se conocen excepciones para estudiantes, refugiados, casos humanitarios o familias en proceso de reunificación.

Esta falta de información mantiene a miles de personas en un escenario incierto: desde quienes planeaban viajar legalmente hasta quienes ya residen en EE. UU. y temen perder derechos o enfrentar restricciones adicionales.

A la vez, la propuesta podría abrir tensiones diplomáticas con países de África, Medio Oriente, Latinoamérica y el Caribe, regiones donde se concentran muchas de las naciones afectadas por vetos anteriores.