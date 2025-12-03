Estos 3 países recibieron PÉSIMA NOTICIA de USCIS: si estás en esta lista, ya no te entregarán Green Card ni beneficios migratorios

Luego del atentando en Washington donde un guardia nacional murió a manos de un asilado afgano, llevó a que el gobierno de Donald Trump prometa nuevas políticas migratorias o el endurecimiento de algunas ya existentes. En este contexto, ya se aprobó la medida que impide que solicitantes de 19 países acceden a Green Card u otros beneficios migratorios.

Países latinoamericanos sin residencia ni ciudadanía

Por ello, entre los países de nuestra región que se ven afectados por esta política del gobierno de Donald Trump, la misma que es impulsada en todo el país en las oficinas de USCIS son: Venezuela, Cuba y Haití.

¿Qué quiere decir esto? que trámites muy específicos tendrán una pausa hasta nuevo aviso, incluyendo solicitantes que tiene su proceso ya avanzado en varias etapas o con citas programadas; mientras que las solicitudes son revisadas de forma exhaustiva, los cuales son:

I-131: documento de viaje.

documento de viaje. I-485: ajuste de estatus para obtener la residencia.

ajuste de estatus para obtener la residencia. I-751: remoción de condiciones en la residencia permanente.

remoción de condiciones en la residencia permanente. I-90: renovación o reemplazo de la Green Card.

renovación o reemplazo de la Green Card. N-470: preservación de la residencia para fines de Naturalización.

Personas de países "peligrosos" sin Green Card

El New York Post, de acuerdo a una fuente, reveló que estos podrían aumentar a unos 30 países impedidos de obtener la residencia estadounidense. Ante esto, fue el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), ordenó suspender las solicitudes para la Green Card y ciudadanía en el país, ya que realizarán revisiones exhaustivas de los solicitantes. El memorando de 4 páginas detalla lo siguiente: "El USCIS ha considerado que esta dirección podría suponer un retraso en la resolución de algunas solicitudes pendientes y ha sopesado esa consecuencia frente a la urgente necesidad de que la agencia asegure que los solicitantes sean evaluados al máximo grado posible."

E indica que: "USCIS ha determinado que la carga de los retrasos en el procesamiento que recaerán en algunos solicitantes es necesaria y adecuada en este caso, si se sopesa frente a la obligación de la agencia de proteger y preservar la seguridad nacional".

Trump ha endurecido aun más las políticas migratorias en EE. UU.

Mientras que ratifica su compromiso con la política migratoria actual del gobierno federal: "USCIS sigue comprometido a garantizar que todos los extranjeros de países de alto riesgo que hayan entrado en Estados Unidos no representen amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública".

¿Cuáles son los 19 países perjudicados?

Si te preguntas cuáles son los 19 países considerados como riesgosos, aquellos que no recibirán beneficios migratorios, se encuentran: Afgasnitán, Birmania, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, República del Congo y Yemen. Sin embargo, las restricciones parciales abarcan: Buundi, Cuba, Lao, SIerra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.